Veríssimo "prejudicou" o FC Porto e "tinha de encontrar um bode expiatório", defende Paulo Teixeira

04 nov, 2025 - 13:07 • João Filipe Cruz
Ainda sem reação oficial do FC Porto, o antigo membro do Conselho Superior dos dragões, Paulo Teixeira, sai em defesa do clube e ao ataque a Fábio Veríssimo.
"O FC Porto tem de estar de consciência tranquila. Quem fez para prejudicar o FC Porto foi o árbitro. Parece mais uma desculpa de mau pagador, mas o futuro o dirá. As instâncias competentes vão analisar o relatório do árbitro. Se tiverem que notificar o FC Porto, vão notificar e o FC Porto vai, naturalmente, defender-se", assegura a Bola Branca.
Para Paulo Teixeira, o árbitro de Leiria "cometeu tantos erros que tinha de encontrar um bode expiatório".
"Todas as televisões têm uma ficha. Quando chego a casa e não gosto do que vejo desligo. Dá a sensação de algo que foi criado pelo senhor que apitou o jogo de domingo à noite e que reconheceu, a posteriori, que deve ter errado em muitas situações", adianta.
O adepto portista aproveita para deixar claro que concorda com André Villas-Boas sobre a "santa aliança" entre Benfica e Sporting.
"É uma cultura organizada que faz lembrar o tempo do Estado Novo, em que era tudo controlado pela capital. Infelizmente, parece que estamos a voltar a esses tempos em que a pronúncia do Norte cria ruído. Pensavam que o FC Porto estava adormecido, mas não está", garante.