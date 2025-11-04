Ouvir
Veríssimo "prejudicou" o FC Porto e "tinha de encontrar um bode expiatório", defende Paulo Teixeira

04 nov, 2025 - 13:07 • João Filipe Cruz

O antigo membro do Conselho Superior dos dragões não tem dúvidas de que o árbitro "tentou criar um bode expiatório" para os erros da primeira parte.

Ainda sem reação oficial do FC Porto, o antigo membro do Conselho Superior dos dragões, Paulo Teixeira, sai em defesa do clube e ao ataque a Fábio Veríssimo.

"O FC Porto tem de estar de consciência tranquila. Quem fez para prejudicar o FC Porto foi o árbitro. Parece mais uma desculpa de mau pagador, mas o futuro o dirá. As instâncias competentes vão analisar o relatório do árbitro. Se tiverem que notificar o FC Porto, vão notificar e o FC Porto vai, naturalmente, defender-se", assegura a Bola Branca.

Para Paulo Teixeira, o árbitro de Leiria "cometeu tantos erros que tinha de encontrar um bode expiatório".

Televisão no balneário a repetir lances polémicos. Fábio Veríssimo denuncia "tentativa de pressão" do FC Porto

Televisão no balneário a repetir lances polémicos. Fábio Veríssimo denuncia "tentativa de pressão" do FC Porto

"Todas as televisões têm uma ficha. Quando chego a casa e não gosto do que vejo desligo. Dá a sensação de algo que foi criado pelo senhor que apitou o jogo de domingo à noite e que reconheceu, a posteriori, que deve ter errado em muitas situações", adianta.

O adepto portista aproveita para deixar claro que concorda com André Villas-Boas sobre a "santa aliança" entre Benfica e Sporting.

"É uma cultura organizada que faz lembrar o tempo do Estado Novo, em que era tudo controlado pela capital. Infelizmente, parece que estamos a voltar a esses tempos em que a pronúncia do Norte cria ruído. Pensavam que o FC Porto estava adormecido, mas não está", garante.

