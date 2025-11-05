Caso Veríssimo. Villas-Boas anuncia averiguação interna e deixa bicada a Rui Costa

Na segunda-feira, os jornais “A Bola” e “Correio da Manhã”, citando o relatório escrito pelo árbitro da AF Leiria, revelaram que o FC Porto teria colocado uma televisão no balneário da equipa de arbitragem a transmitir, de forma repetida e contínua, os lances mais polémicos da primeira parte.

O presidente do FC Porto falou aos jornalistas no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, antes de mais uma jornada europeia (Utrecht, quinta-feira, 17h45), e aproveitou para comentar o caso Veríssimo e deixar bicadas aos candidatos às eleições do Benfica.

Caso Veríssimo

“O FC Porto foi o último a ser comunicado relativamente a esse relatório, que é simples. Vamos ajudar os órgãos competentes na sua avaliação. O FC Porto também fará a sua averiguação interna relativamente aos factos. A partir daí, tomará as devidas consequências.”

Benfica I

“Não posso deixar de registar a ironia e hipocrisia dos seus comunicados, tendo em conta o registo que atualmente levam de situações e incidentes não só no Estádio da Luz, como por esses campos fora.”

Benfica II

“Compreendo que estejam em campanha eleitoral, que os dois candidatos se queiram digladiar insultando o FC Porto. O FC Porto nada tem a ver com as eleições do Benfica. Agora, recomendo aos dois que se preocupem um pouco mais com o seu rival da segunda circular, porque há muito tempo que o Sporting tem o presidente do Benfica no bolso. Devem-se preocupar com isso e não com o FC Porto.”

Utrecht

“Mais uma deslocação difícil na Liga Europa, esperamos continuar num bom registo. Evidentemente, viemos desta derrota com o Nottingham Forest, mas queremos somar mais pontos na classificação e garanti-la o mais rápido possível.”