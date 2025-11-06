Farioli. “Podíamos ter tirado mais do jogo”

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, lamenta as oportunidades desperdiçadas diante do Utrecht.

Empate com sabor agridoce

“Um ponto tem pouco sabor. Ao fim de quatro jogos, temos três disputados como visitantes e acho que isso tem de ser tido em consideração. A forma como controlámos o jogo e as oportunidades que criámos, sobretudo na primeira parte, com 0-0, podíamos ter tirado mais do jogo, mas é o que é. Agora temos que preparar o Famalicão.”

O que disse aos jogadores ao intervalo?

“Ao intervalo disse-lhes para continuarem assim e serem um pouco mais eficazes. Havia sempre mais um toque na bola e devíamos ter sido mais concretos. Mas os jogadores jogaram muito bem na primeira parte, escapamos a todas as situações de pressão, jogamos bem no meio-campo ofensivo, boa pressão… Estivemos a bom nível. Tentámos tudo, até ao fim, para ganhar o jogo.”

Golo sofrido:

“Momento de desconexão, numa situação que sabíamos que poderia acontecer. Estudámos isto no treino de ontem, revimos hoje. A este nível, se desconectas um segundo pagas a fatura. É a única coisa negativa do jogo de hoje, além do resultado.”