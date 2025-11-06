Ouvir
Sabe a pouco. FC Porto empata nos Países Baixos

06 nov, 2025 - 19:57 • Carlos Calaveiras

Dragão terminou em superioridade numérica, mas não conseguiu garantir os três pontos, apesar de ter dominado grande parte da partida.

O FC Porto empatou 1-1 diante do Utrecht, em partida da quarta jornada da Liga Europa.

Os dragões dominaram a partida na maior parte do tempo, tiveram mais remates, mais oportunidades, mas não tiveram grande eficácia.

Os donos da casa só acordaram perto do intervalo e chegaram à vantagem na segunda parte.

Os golos foram apontados por Miguel Rodriguez e Borja Sainz.

O momento do golo dos dragões teve ainda uma outra importância: o guarda-redes do Utrecht foi expulso depois de agredir Gabri Veiga, dentro da baliza, na disputa pela bola.

