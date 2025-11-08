Farioli: “O Famalicão tem mais de 50% dos golos nas bolas paradas”

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, reconheceu este sábado que a deslocação ao terreno do Famalicão, no domingo, para a 11.ª jornada da I Liga de futebol, será “um jogo difícil e exigente”, num contexto de calendário apertado. “Estamos a falar de poucas horas de preparação, mas temos tido um calendário apertado. É possível, com o trabalho de todos e o profissionalismo dos jogadores. Amanhã [domingo] de manhã vamos ter uma sessão no estádio. É normal tentarmos estar bem preparados para um jogo que vai ser difícil e exigente. Sabem o quão bem o Famalicão joga desde que o Hugo [Oliveira] chegou. É uma equipa muito boa em casa”, afirmou o técnico italiano, na conferência de imprensa de antevisão. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O encontro com o Famalicão será o sexto do FC Porto em 23 dias, cinco dos quais disputados fora de casa, uma sequência que Farioli reconheceu estar a testar a capacidade de gestão do grupo. “Jogámos 80% dos últimos jogos fora e estamos a tentar gerir isso. Claro que o nosso desejo é vencer todos os jogos. Acho que estamos no caminho certo, com algumas coisas para melhorar, mas também já fizemos muitas coisas boas. Ainda assim, estamos longe da perfeição e precisamos de tempo para aperfeiçoar algumas coisas”, sublinhou.

Questionado sobre as vitórias suadas dos ‘dragões’ nas últimas jornadas do campeonato, Farioli rejeitou qualquer alarme e valorizou o espírito de resiliência da equipa. “O jogo tem 90 minutos. Marcar no minuto 1 ou no 90 conta o mesmo. Por vezes, as expectativas são muitas por causa da maneira como começámos. No campeonato, na Europa, na Taça, os jogos são muito complicados. O que nós queremos é ver a equipa unida. Os nossos rivais e os meios de comunicação querem atirar o FC Porto para baixo, mas o que precisamos é de união. Vamos enfrentar as dificuldades como uma família, a família portista”, frisou. Sobre as diferenças de abordagem nos jogos frente ao Sporting de Braga e ao Utrecht, o técnico assegurou que o FC Porto não perdeu identidade, mas sim mostrou “capacidade de adaptação”. “Queremos ser dominantes, ter bola no terço ofensivo, pressionar alto, mas os jogos colocam diferentes cenários. Uma equipa grande precisa de ter a capacidade de mudar de face. Isso não é falta de identidade, é capacidade de adaptação”, afirmou. O treinador portista destacou ainda o perigo do Famalicão nas bolas paradas — setor em que os minhotos são os mais eficazes da I Liga —, pedindo atenção redobrada aos seus jogadores.