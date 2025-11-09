Ouvir
Farioli. "Tivemos oportunidades para fechar o jogo mais cedo"

09 nov, 2025 - 21:08

Os dragões derrotaram o Famalicão por 1-0, em partida da jornada 11 da I Liga.

A+ / A-

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, lamenta as oportunidades desperdiçadas.

Controlo total na primeira parte

"Acho que sim. Vencer nunca é fácil, mas na primeira parte tivemos oportunidades para fechar o jogo mais cedo. Tivemos um lance pelo Samu, outro pelo William. A segunda parte foi mais complicada, mas quando jogas a cada 72 horas, nunca é fácil. O Famalicão é uma equipa que tem estado muito bem, tanto em casa como fora de portas. Conseguimos controlar muito bem o bom momento do Famalicão na segunda parte, quando vieram para o jogo sem nada a perder. Neste tipo de jogos há uma linha muito ténue, até porque numa bola parada podem custar dois pontos que já sabemos que poderá ser chave mais à frente."

Lesão de Bednarek

"O médico está positivo. Teve alguma dor no treino pós-Utrecht. Precisa de ficar connosco e descansar bem."

Entrou Pablo Rosario em vez de Prpic

"Pablo Rosario é um jogador que eu conheço há muito tempo e que me dá confiança a jogar em qualquer posição. Estamos muito contentes pela evolução que o Prpic tem tido. Teve 90 minutos há pouco tempo. As oportunidades para ele continuarão a surgir."

Importância do triunfo

"O campeonato é muito competitivo, todos os jogos são muito difíceis. É por isso que temos de estar sempre em estado de alerta. Jogar a cada 72 horas não é fácil e exige muito de uma equipa que é muito jovem"

Os dragões derrotaram o Famalicão por 1-0.

