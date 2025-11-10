Bednarek foi o melhor defesa da I Liga em setembro e outubro

10 nov, 2025 - 19:48 • Inês Braga Sampaio
Jan Bednarek, central do FC Porto, atual líder da I Liga, foi eleito o melhor defesa de setembro e outubro pelos treinadores principais da prova.
O internacional polaco, de 29 anos, foi titular nos cinco jogos disputados pelos dragões no período em análise, em que sofreram apenas um golo, diante do Moreirense (vitória por 2-1). De resto, a equipa de Francesco Farioli manteve a baliza a zeros nos triunfos sobre Nacional (1-0), Rio Ave (3-0) e Arouca (4-0), e no empate com o Benfica (0-0).
Bednarek angariou 18,89% dos votos, à frente do argentino Nicolás Otamendi (13,07%), do Benfica, e do marfinense Ghislain Konan (12,42%), do Gil Vicente. Os galos têm o melhor guarda-redes do mês, Andrew.