Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 11 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

Brás da Cunha e a expulsão de Fernando Madureira. "Todos os sócios devem ter pleno direito de defesa"

11 nov, 2025 - 18:05 • André Maia

Para o membro do Conselho Superior do FC Porto, o ex-líder dos Super Dragões deve ter oportunidade de se defender, mas lembra a importância de não se perturbar o clube neste momento.

A+ / A-

Defesa sim, mas sem perturbar o bom momento do clube. É o que defende a Bola Branca Miguel Brás da Cunha, membro do Conselho Superior do FC Porto no dia em que ficou confirmada nova Assembleia Geral para decidir a expulsão de sócio dos condenados da Operação Pretoriano.

Fernando Madureira, Sandra Madureira, Vítor "Catão" e Vítor Oliveira, mais conhecido como "Aleixo", vão ser submetidos ao escrutínio dos sócios portistas no próximo dia 22 de novembro, num momento em que os azuis e brancos estão na liderança do campeonato.

Por isso mesmo, Miguel Brás da Cunha pede responsabilidade aos sócios: "Em qualquer momento, mas neste em particular, do que o clube menos precisa são situações suscetíveis de gerar alguma perturbação."

"E, portanto, o que se espera aqui também é que haja, por parte de todos os intervenientes na Assembleia, a consciência de que o clube precisa de unidade. Eu diria que, de facto, o ambiente que se vive hoje, até pela própria performance da equipa principal, é um ambiente mais desanuviado", atira.

Ver Mais
Sócios do FC Porto votam a 22 de novembro expulsão de Fernando Madureira de sócio

Sócios do FC Porto votam a 22 de novembro expulsão de Fernando Madureira de sócio

Assembleia vai decorrer logo pela manhã de sábado,(...)

Brás da Cunha diz que o ambiente, hoje em dia, "é o que sempre deve ser: um ambiente em que os vários modos de pensar o clube não se degradem entre si, mas puxem todos para o mesmo lado. E, portanto, o que eu espero, sinceramente, é que este clima se mantenha", diz a Bola Branca Brás da Cunha.

Na nova Assembleia-Geral, o afastamento do antigo líder dos Super Dragões só pode ser votado se Fernando Madureira estiver presente na Assembleia Geral, com autorização de um juiz.

Para Miguel Brás da Cunha, "Macaco" deve ser tratado como qualquer outro sócio e devia ter a oportunidade de se defender. "No FC Porto não pode haver nenhum sócio nem com mais direitos nem com mais obrigações do que os demais. E, portanto, relativamente ao Fernando Madureira, sobre quem já tive a oportunidade de me exprimir a propósito da questão da relevância das claques e por aí fora, acho que deve ser tratado como qualquer outro sócio".

"Devem ser dadas plenas condições de defesa, como a qualquer outro sócio seriam dadas. Não pode ser tratado nem melhor nem pior do que qualquer outro sócio. Deve ser tratado na exata medida, com os mesmos direitos e obrigações. Nesta medida, deve ser assegurada a plena defesa dos seus direitos", explica Brás da Cunha, advogado de profissão.

Sobre a Assembleia-Geral polémica de dia 13 de novembro de 2023, que foi interrompida por confrontos precisamente quando Brás da Cunha discursava, o membro do Conselho Superior só pensa no futuro.

"Foi um dia triste na história do clube. Mas estou certo de que o momento atual é um momento para que, não se esquecendo esse dia, porque não pode ser esquecido, o FC Porto aponte para o futuro", conclui.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 11 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)