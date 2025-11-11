Sócios do FC Porto votam a 22 de novembro expulsão de Fernando Madureira de sócio

Os sócios do FC Porto foram convocados para uma assembleia geral no próximo dia 22 de novembro, com o objetivo de votarem a expulsão de sócios os envolvidos na "Operação Pretoriano": Fernando Madureira, antigo líder dos "Super Dragões", Sandra Madureira, Vítor Catão e ainda Vítor Oliveira, mais conhecido como "Aleixo".

A assembleia vai decorrer logo pela manhã de sábado, com hora marcada para as 9h00 no Pavilhão Dragão Arena, segundo a convocatória assinada por António Tavares, presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube.

A conclusão dos processos disciplinares impostos aos quatro sócios envolvidos na operação judicial é apenas um dos pontos em discussão na assembleia geral, que irá ainda votar o relatório de contas do exercício financeiro apresentado.

Fernando Madureira está a cumprir pena de prisão efetiva e não poderá marcar presença no Dragão Arena, a não ser que receba uma autorização especial de um juiz. Os restantes sócios poderão apresentar a sua defesa.

O antigo líder da claque do Porto está a cumprir uma pensa de três anos e nove meses de prisão efetiva pelos crimes de ofensva à integridade física.