Sócios do FC Porto votam a 22 de novembro expulsão de Fernando Madureira de sócio

11 nov, 2025 - 09:28 • Eduardo Soares da Silva
Os sócios do FC Porto foram convocados para uma assembleia geral no próximo dia 22 de novembro, com o objetivo de votarem a expulsão de sócios os envolvidos na "Operação Pretoriano": Fernando Madureira, antigo líder dos "Super Dragões", Sandra Madureira, Vítor Catão e ainda Vítor Oliveira, mais conhecido como "Aleixo".
A assembleia vai decorrer logo pela manhã de sábado, com hora marcada para as 9h00 no Pavilhão Dragão Arena, segundo a convocatória assinada por António Tavares, presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube.
A conclusão dos processos disciplinares impostos aos quatro sócios envolvidos na operação judicial é apenas um dos pontos em discussão na assembleia geral, que irá ainda votar o relatório de contas do exercício financeiro apresentado.
Fernando Madureira está a cumprir pena de prisão efetiva e não poderá marcar presença no Dragão Arena, a não ser que receba uma autorização especial de um juiz. Os restantes sócios poderão apresentar a sua defesa.
O antigo líder da claque do Porto está a cumprir uma pensa de três anos e nove meses de prisão efetiva pelos crimes de ofensva à integridade física.
Operação Pretoriano
O caso remonta à assembleia geral de 13 de novembro de 2023, que ficou marcada por agressões e insultos a diferentes sócios.
Na altura, a acusação argumentava que os arguidos procuraram "criar um clima de intimidação e medo" na Assembleia Geral, na qual ocorreram confrontos e agressões, para garantir a aprovação da proposta de alteração dos estatutos do clube, do "interesse da direção" então liderada por Jorge Nuno Pinto da Costa.
Nas eleições de abril de 2024, Pinto da Costa, presidente do clube durante 42 anos, viria a ser derrotado por André Villas-Boas.