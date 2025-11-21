Froholdt está lesionado com um traumatismo no joelho direito

Viktor Froholdt, médio do FC Porto, está lesionado com um traumatismo no joelho direito.

Francesco Farioli já tinha revelado, em conferência de imprensa, que o dinamarquês tinha regressado lesionado da seleção dinamarquesa e não estaria disponível para defrontar o Sintrense, para a Taça de Portugal.

Os dragões acabaram por detalhar, em nota oficial, a lesão do jogador, sem revelar o tempo de paragem.

Jan Bednarek (tratamento e ginásio) e Nehuén Pérez (tratamento e ginásio) são os outros nomes no boletim clínico.

Froholdt, de 19 anos, foi o reforço mais caro da época e um dos mais utilizados por Farioli até ao momento. O incansável médio leva dois golos e três assistências em 16 jogos esta época.

Em sentido contrário, Farioli recebe uma boa notícia com a recuperação total de Luuk de Jong, que foi dado como apto e pode voltar à competição frente ao Sintrense.

O FC Porto, da I Liga, recebe o Sintrense, da quarta divisão, no Dragão, a contar para a quarta ronda da Taça de Portugal. O jogo disputa-se no sábado, às 20h15, com relato no site da Renascença.