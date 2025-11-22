Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Taça de Portugal

Farioli. “Feliz com a performance” do FC Porto

22 nov, 2025 - 22:56

Dragões ganharam por 3-0 diante do Sintrense.

A+ / A-

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, gostou da exibição da sua equipa em partida da Taça de Portugal.

A partida

"Provou a atitude do grupo, a mentalidade. Tentámos continuar com a intensidade, estou muito feliz com o regresso do Luuk de Jong, feliz com a performance da equipa. Foi importante começar bem, com boa energia, este novo bloco de jogos"

O Sintrense

"O jogo foi muito bem preparado por parte do adversário, o plano era claro, colocar os dois avançados preparados para o contra-ataque. Estrategicamente o jogo foi bem preparado. Da nossa parte, encontrámos o momento certo para entrar, tentámos combinações curtas que não resultaram por poucos centímetros. Não tenho estatísticas, mas acho que tivemos mais de 100 passes, diz muito. Um jogo que poderia ser difícil e talvez chato tornou-se agradável, tivemos muitos remates e combinações. Agora vamos preparar o jogo com o Nice".

Alterações no onze

"Tivemos Froholdt com lesão, Bednarek que ainda não está recuperado. É um puzzle. Bons 90 minutos do Gabri Veiga, do Martim Fernandes. Muitas coisas positivas. É hora de virar a página para a Liga Europa, com atenção aos detalhes porque vamos jogar contra uma equipa que é forte com jogadores podem ser perigosos. Temos de estar no nosso melhor".

Cantos

"Temos de ser melhores na Liga Europa, a diferença de golos é negativa. Temos de fazer melhor. Encontramos equipas físicas. Vai ser um jogo desafiante. Temos de estar preparados"

Deniz Gul na ala contra o Nice?

"É uma possibilidade. Vamos considerar num futuro próximo. Temos de ser criativos porque merecem muito. Tem ganho mais credibilidade na equipa, está a ganhar mais espaço Está num grande momento. Temos de ser criativos em encontrar diferentes soluções mas é um bom problema".

O FC Porto venceu o Sintrense, por 3-0, e avança para a quinta eliminatória da Taça de Portugal.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?