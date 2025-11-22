Farioli. “Feliz com a performance” do FC Porto

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, gostou da exibição da sua equipa em partida da Taça de Portugal.

A partida

"Provou a atitude do grupo, a mentalidade. Tentámos continuar com a intensidade, estou muito feliz com o regresso do Luuk de Jong, feliz com a performance da equipa. Foi importante começar bem, com boa energia, este novo bloco de jogos"

O Sintrense

"O jogo foi muito bem preparado por parte do adversário, o plano era claro, colocar os dois avançados preparados para o contra-ataque. Estrategicamente o jogo foi bem preparado. Da nossa parte, encontrámos o momento certo para entrar, tentámos combinações curtas que não resultaram por poucos centímetros. Não tenho estatísticas, mas acho que tivemos mais de 100 passes, diz muito. Um jogo que poderia ser difícil e talvez chato tornou-se agradável, tivemos muitos remates e combinações. Agora vamos preparar o jogo com o Nice".

Alterações no onze

"Tivemos Froholdt com lesão, Bednarek que ainda não está recuperado. É um puzzle. Bons 90 minutos do Gabri Veiga, do Martim Fernandes. Muitas coisas positivas. É hora de virar a página para a Liga Europa, com atenção aos detalhes porque vamos jogar contra uma equipa que é forte com jogadores podem ser perigosos. Temos de estar no nosso melhor".

Cantos

"Temos de ser melhores na Liga Europa, a diferença de golos é negativa. Temos de fazer melhor. Encontramos equipas físicas. Vai ser um jogo desafiante. Temos de estar preparados"

Deniz Gul na ala contra o Nice?

"É uma possibilidade. Vamos considerar num futuro próximo. Temos de ser criativos porque merecem muito. Tem ganho mais credibilidade na equipa, está a ganhar mais espaço Está num grande momento. Temos de ser criativos em encontrar diferentes soluções mas é um bom problema".

O FC Porto venceu o Sintrense, por 3-0, e avança para a quinta eliminatória da Taça de Portugal.