Tomba-gigante. FC Porto elimina terceiro classificado do campeonato

23 nov, 2025 - 17:09
No futebol feminino também há “tomba-gigantes” na Taça de Portugal. O FC Porto, que está na segunda divisão, eliminou o Racing Power, atual terceiro classificado da I Liga.
As dragonas venceram por 3-0, na terceira ronda, com golos de Maria Negrão, Lara Perruca e Lily Bryant.
O FC Porto vai, assim, marcar presença no sorteio de terça-feira para a quarta eliminatória.
Também confirmada na próxima eliminatória está o Benfica, que goleou o Clube Albergaria, por 4-0.
Já o Sporting "esmagou" a Académica, da 4.ª divisão, por 10-0.