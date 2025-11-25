Ouvir
Ciao, Farioli. Boas notícias: Froholdt pode jogar com o Nice

25 nov, 2025 - 14:55 • Lusa

Médio dinamarquês ficou de fora das opções do treinador Francesco Farioli para a partida com o Sintrense, a contar para a Taça de Portugal.

O médio dinamarquês Victor Froholdt está totalmente apto para defrontar os franceses do Nice, na partida a contar para a quinta ronda da fase de liga da Liga Europa de futebol, anunciaram os 'dragões' esta terça-feira.

Segundo os portistas, o jogador havia regressado da seleção dinamarquesa com "algumas dores", mas já se encontra apto para o duelo de quinta-feira.

No sábado, Froholdt ficou de fora das opções para a partida com o Sintrense, que o FC Porto venceu por 3-0, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

De resto, Jan Bednarek passou a trabalhou integrado condicionado, enquanto Nehuén Pérez atravessa um longo período de recuperação de uma rotura total do tendão de Aquiles.

Os 'azuis e brancos' prosseguem, na quarta-feira, as sessões de treino com vista à preparação do próximo desafio europeu.

O FC Porto, 14.º classificado da fase de liga da Liga Europa, com sete pontos, recebe o Nice, 35.º e penúltimo, ainda sem pontuar, a partir das 17:45 de quinta-feira.

