Farioli: "Samu levou amarelo por festejar golos do De Jong e Gul. Precisamos desse espírito"

Francesco Farioli, treinador do FC Porto, acredita que o Nice será um adversário complicado para os dragões na quinta jornada da Liga Europa, apesar da equipa francesa ainda não ter somado pontos na competição.

Em conferência de imprensa, acompanhado por Samu, Farioli utilizou o avançado espanhol para elogiar o ambiente vivido no plantel: "Levou dois amarelos, um por festejar um golo do Luuk de Jong, outro do Deniz Gul. Até me quase me irritei com ele por estar demasiado entusiasmado. É o espírito que precisamos, sem os amarelos, claro."

Farioli defende ainda que a equipa terá de saber "ler os momentos do jogo" e "saber adaptar-se" para somar os três pontos frente à equipa francesa.

O FC Porto, 14.º classificado com sete pontos, recebe o Nice, penúltimo sem qulquer ponto somado, às 17h45 desta quinta-feira, no Estádio do Dragão. Acompanhe o jogo com relato, em direto, no site da Renascença, em rr.pt.

Que jogo espera? "Merecem respeito, são uma equipa muito boa e com um dos melhores treinadores franceses da década. Viveu um grande período no Lens, quase ganharam a liga contra o PSG. Esta temporada, podemos ver um momento de dificuldade, mas é um momento, que pode acontecer no futebol. Vai ser um jogo muito físico, que defende homem a homem, espero muitos duelos. Será um jogo aberto entre duas equipas que querem vencer."

O que aconteceu com o Marselha [goleada por 5-1] pode levar o Nice a ser mais cauteloso? "Acho que vão jogar da mesma forma, é o estilo deles. É a cultura do treinador e do clube. Alta pressão, é o que estamos à espera. O resultado foi duro, mas se analisarmos o jogo, poderiam ter marcado dois ou três golos na primeira parte. Poderiam ter voltado ao jogo. Não acho que essa derrota vá mudar a forma deles de pensar."

Bednarek e Froholdt de regresso: "É bom ter os jogadores de volta. Os últimos dez dias foram muito positivos. Tirando o Nehuén, conseguimos recuperar o Luuk de Jong, o Bednarek e o Froholdt. É bom contiuarmos a evoluir com todos os jogadores."



Ajustes na forma de jogar nos jogos europeus perante maior dificuldade? "Quando se fala de identidade significa que queremos fazer as mesmas coisas contra todos os adversários, quer na liga, taças ou nas provas europeias. Depois, os jogos podem correr de forma diferente do que esperas e depende também do plano dos adversários. A equipa tem de adaptar-se aos cenários, ler os momentos dos jogos. Não se trata de adaptar o estilo de jogo, mas saber ler o jogo e os seus momentos. Acho que é isso que precisaremos de ter amanhã."

Mora e Veiga no mesmo onze inicial? "A possibilidade existe, já existia antes do último jogo e já tinha na cabeça desde o início da época. Depois, é preciso ver o momento certo, o jogo certo. O mais importante é que a equipa seja competitiva nos jogos. Para verem o ambiente que existe: Samu levou dois amarelos, um por festejar um golo do Luuk de Jong, outro do Deniz Gul. Até me quase me irritei com ele por estar demasiado entusiasmado. É o espírito que precisamos, sem os amarelos, claro. Se fechar os olhos, recordo-me de grandes corridas de 50 metros do Rodrigo e do Gabri Veiga para recuperarem a bola."



Sobrecarga de jogos: "É o desafio de todos os treinadores e jogadores de grandes equipas. Vamos ter, no papel, a possibilidade de jogar 30 a 32 jogos nas próximas 18 semanas, se fizermos bem o nosso trabalho e seguirmos em frente nas taças. É jogar de três em três dias, teremos de trabalhar de forma a recuperar e manter a performance dos jogadores. Torna-se mais importante o que eu chamo de treino invisível, fora do campo, como dormimos, como comemos, como recuperamos dos treinos e dos jogos. Como preparamos os jogos. Estou muito satisfeito pelo comportamento dos jogadores e o nível de profissionalismo de todos."

Cinco portistas na final do Mundial sub-17: "Vai ser uma grande oportunidade para eles viverem uma grande experiência e festejarem um título muito importante. É fantástico para o Porto ter lá cinco jogadores, quatro deles muito utilizados no onze inicial. Dois deles já treinaram connosco algumas vezes. Estamos felizes, continuamos a segui-los no Mundial."