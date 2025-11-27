Farioli: "Golo madrugador ajudou-nos a levar o jogo na direção certa"

Francesco Farioli assume a importância que o golo aos 20 segundos teve para a vitória do FC Porto sobre o Nice, por 3-0, embora também destaque a forma como a equipa se manteve ligada à corrente.

O FC Porto derrotou o Nice, por 3-0, esta quinta-feira, no Estádio do Dragão, e subiu, à condição, à zona de apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa.

Análise: "Não foi fácil de todo. O golo madrugador ajudou-nos a levar o jogo na direção certa e a primeira parte foi muito boa. Na segunda parte caímos um pouco, o que nos abriu um pouco à possibilidade de sofrer. Mas é bom termos um resultado positivo e mais um jogo sem golos sofridos."

Farioli insistiu para a equipa que estava 0-0 quando estava 1-0: "Estar ligado ao jogo, focado e ciente de cada momento é chave no futebol. O 1-0 ajudou-nos a levar o jogo na direção certa, mas repeti à equipa que estava 0-0 porque era só o primeiro minuto e se desconectas depois é muito difícil voltar a ligar. Tínhamos de nos manter em alerta e tentar marcar o segundo golo o mais rapidamente possível. O Gabri Veiga esteve muito bem, tivemos muitas coisas boas. Agora, temos de virar a página, porque a nossa maratona continua."

Bis de Gabri Veiga: "Claro que esperamos certas coisas, mas depois cabe aos jogadores estarem no sítio certo e darem um passo em frente. Não foi a primeira vez que vimos o Gabri a este nível. O mais importante para nós é o esforço que faz pela equipa."

Deniz Gül jogou a extremo: "Esteve bem, o seu contributo foi decisivo para o lance do penálti. Claro que precisa de trabalhar, porque esta não é a posição dele, mas fez o que esperávamos."

FC Porto na zona de apuramento direto: "É importante vencer uma equipa de uma liga top-5. Também tivemos a possibilidade de gerir jogadores. Agora temos mais três jogos, dois deles no Dragão. Agradeço aos adeptos pelo apoio, precisamos deles e vamos continuar a precisar deles ao longo da época."