  27 nov, 2025
Liga Europa

FC Porto despacha Nice e entra na zona de apuramento direto

27 nov, 2025 - 19:44 • Inês Braga Sampaio

Dragões venceram os franceses por 3-0, com bis de Gabri Veiga e um golo de Samu, e sobem ao top-5 da Liga Europa.

O FC Porto entrou, à condição, em zona de apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa, esta quinta-feira, após derrotar o Nice, por 3-0.

Gabri Veiga abriu o marcador logo aos 20 segundos e ampliou aos 33 minutos. Já na segunda parte, ao minuto 61, Samu Aghehowa fechou o resultado.

O Porto passa a somar dez pontos, o que o coloca, de forma provisória, no top-5 da fase regular da Liga Europa. Está a dois pontos do líder, o Midtjylland, e três acima da zona de play-off.

Na próxima jornada, no dia 11 de dezembro, às 20h00, o FC Porto recebe os suecos do Malmö.

