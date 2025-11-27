Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 27 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

PSP constitui cinco arguidos após buscas em casa de Fernando Madureira e outros elementos dos "Super Dragões"

27 nov, 2025 - 09:06 • André Rodrigues , Eduardo Soares da Silva

Foram cumpridos 12 mandados de busca e cinco pessoas foram constituídas arguidas. As duas vítimas foram agredidas e lesadas em cerca de 160 mil euros.

A+ / A-

A Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou, esta quinta-feira, buscas em casa de Fernando Madureira, antigo líder da claque dos "Super Dragões" e atualmente a cumprir pena de prisão, e e outros elementos do mesmo grupo. A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada pela Renascença. Foram constituídos cinco arguidos.

Foram cumpridos 12 mandados de buscas, focados maioritariamente em Vila Nova de Gaia, Porto e Santa Maria da Feira.

Em causa está um processo de agressão e roubo, que terão ocorrido em grupo por elementos da claque do FC Porto antes de Fernando Madureira, mais conhecido como "Macaco", ter sido detido em fevereiro de 2024.

Segundo o comunicado da PSP, os factos remontam a setembro de 2023, quando dois homens com idades entre os 30 e 35 anos foram "agredidos em comunhão de esforços pelos suspeitos na zona de restauração da superfície comercial do Alameda Shopping", junto ao Estádio do Dragão.

Ainda de acordo com a nota, os suspeitos apropriaram-se "de bens pessoais dos lesados avaliados em aproximadamente 160 mil euros, onde se incluem entre outros um relógio de luxo, peças de vestuário e dinheiro em numerário."

Foram constituídos cinco arguidos e apreendidos: seis telemóveis, peças de vestuário, dez cartões de sócio do FC Porto e um cartão de débito.

Fernando Madureira, antigo líder dos "Super Dragões", seria um dos elementos presentes no momento da agressão e está a cumprir uma pena de três anos e nove meses de prisão efetiva pelos crimes de ofensva à integridade física, no âmbito da Operação Pretoriano.

[Atualizado às 12h05 com o comunicado da PSP]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 27 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira