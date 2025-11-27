PSP constitui cinco arguidos após buscas em casa de Fernando Madureira e outros elementos dos "Super Dragões"

A Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou, esta quinta-feira, buscas em casa de Fernando Madureira, antigo líder da claque dos "Super Dragões" e atualmente a cumprir pena de prisão, e e outros elementos do mesmo grupo. A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada pela Renascença. Foram constituídos cinco arguidos.

Foram cumpridos 12 mandados de buscas, focados maioritariamente em Vila Nova de Gaia, Porto e Santa Maria da Feira.

Em causa está um processo de agressão e roubo, que terão ocorrido em grupo por elementos da claque do FC Porto antes de Fernando Madureira, mais conhecido como "Macaco", ter sido detido em fevereiro de 2024.

Segundo o comunicado da PSP, os factos remontam a setembro de 2023, quando dois homens com idades entre os 30 e 35 anos foram "agredidos em comunhão de esforços pelos suspeitos na zona de restauração da superfície comercial do Alameda Shopping", junto ao Estádio do Dragão.



Ainda de acordo com a nota, os suspeitos apropriaram-se "de bens pessoais dos lesados avaliados em aproximadamente 160 mil euros, onde se incluem entre outros um relógio de luxo, peças de vestuário e dinheiro em numerário."

Foram constituídos cinco arguidos e apreendidos: seis telemóveis, peças de vestuário, dez cartões de sócio do FC Porto e um cartão de débito.

Fernando Madureira, antigo líder dos "Super Dragões", seria um dos elementos presentes no momento da agressão e está a cumprir uma pena de três anos e nove meses de prisão efetiva pelos crimes de ofensva à integridade física, no âmbito da Operação Pretoriano.

