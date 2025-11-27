PSP faz novas buscas em casa de Fernando Madureira e outros elementos dos "Super Dragões"

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a realizar, esta quinta-feira, buscas em casa de Fernando Madureira, atualmente a cumprir pena de prisão, e de outros elementos da claque "Super Dragões". A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada pela Renascença.

Estão a ser cumpridos 15 mandados de buscas, focados maioritariamente em Vila Nova de Gaia, Porto e Santa Maria da Feira.

Em causa está um processo de agressão e roubo, que terão ocorrido em grupo por elementos da claque do FC Porto antes de Fernando Madureira, mais conhecido como "Macaco", ter sido detido em fevereiro de 2024.

A atual investigação terá começado por suspeita de burla, envolvendo ativos financeiros.

Alguns membros terão burlado vítimas ao prometerem retornos financeiros para as mesmas, mas depois do negócio não ter corrido bem, as duas partes encontraram-se e terá sido nesse momento que os elementos da claque portista terão agredido e roubado as vítimas. Fernando Madureira terá estado presente no momento das agressões.

O antigo líder dos "Super Dragões" está a cumprir uma pena de três anos e nove meses de prisão efetiva pelos crimes de ofensva à integridade física, no âmbito da Operação Pretoriano.

Até esta altura, não há indicação de detenções.