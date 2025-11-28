Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 28 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Alan Varela tem lesão no joelho e está em dúvida para o FC Porto-Estoril

28 nov, 2025 - 17:14 • Lusa

Médio lesionou-se frente ao Nice, para a Liga Europa. Não é conhecido o tempo de paragem.

A+ / A-

O médio do FC Porto Alan Varela foi diagnosticado com um "traumatismo no joelho esquerdo", depois de ter sido substituído ao intervalo no encontro frente ao Nice, anunciou o líder da I Liga portuguesa de futebol.

No encontro de quinta-feira, vencido pelos 'dragões' por 3-0, a contar para a quinta ronda da fase de liga da Liga Europa, o argentino foi atingido por uma "pancada forte", segundo o relato do técnico Francesco Farioli, no rescaldo à partida.

Além de Varela, apenas Nehuén Pérez consta do boletim clínico portista, numa altura em que o defesa atravessa um longo período de recuperação de uma rotura total do tendão de Aquiles.

Os restantes titulares frente ao Nice, mais Jan Bednarek, realizaram treino de recuperação, enquanto os jogadores que tiveram menor ou nenhuma utilização na última partida fizeram treino no relvado do Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.

A equipa retoma os treinos na manhã de sábado, com vista à preparação da 12.ª jornada da I Liga, na qual os 'azuis e brancos', líderes do campeonato, com 31 pontos, defrontam o Estoril Praia, nono, com 13, a partir das 20h30 de domingo, no Estádio do Dragão.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 28 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira