Farioli espera “um jogo difícil” contra Estoril

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, espera um jogo difícil contra o Estoril, falou sobre as “armadilhas” citadas por André Villas-Boas e comentou os cinco dragões campeões do mundo Sub17.

Que ideia para os cinco dragões que foram campeões mundiais nos sub-17?

"São bastante jovens, mas a idade não é uma limitação. Para eles é uma oportunidade e eu sempre dei oportunidades a jovens, até de 16 anos, de terem uma estreia profissional. Estão em contacto permanente com o clube, para proporcionar o melhor trajeto desde a formação até à equipa principal. No curto prazo podem ter a oportunidade de trabalhar connosco durante os próximos meses e no longo prazo é que no próximo ano alguns deles farão certamente parte da nossa pré-época, terão um tratamento particular com alguns elementos da equipa técnica a trabalharem com eles. Portanto neste momento estamos a alinhar as nossas ideias e tentar maximizar o potencial destes jogadores, tentando tentar o mais contributo para o clube desportivamente e depois financeiramente".

Deniz Gül à esquerda contra o Nice

"Para mim esteve bem, a participar e contribuir para algumas ocasiões, uma delas resultou no penálti. Esteve bem com e sem a bola, portanto sim fiquei contente, embora claro ele tenha que continuar a trabalhar. E além disso não excluímos jogar com dois avançados, portanto de acordo com as necessidades vamos tentar encontrar as melhores soluções".

Gerir recursos

"Já disse que quando trabalhamos num grande clube como o FC Porto isto é rotineiro. Não há nada pelo que nos queixarmos. Quando assinamos já sabemos que vamos ter mais de 50 jogos por época. Temos de preparar os jogadores para estarem expostos a estes cenários e é isso que temos tentado fazer, os jogadores estão a responder muito bem em treino e jogo, temos sempre mais corrida do que os adversários por alguns quilómetros de diferença… Mas claro que a longo prazo é preciso ter cabeça fresca, pernas frescas, então tentamos fazer alguma rotação, até porque o nosso plantel na minha opinião é equilibrado. Temos respondido bem, inclusive às lesões mais graves, de Nehuén Pérez e De Jong, e isto graças à capacidade de adaptação dos jogadores. Viram o Deniz Gül a dar um passo em frente, Pablo Rosario como sabem dá-nos cinco ou seis posições… Então acredito que podemos continuar, embora o foco esteja sempre no próximo jogo. Em janeiro vamos ver o que é possível fazer, especialmente na defesa".

Tomás Pérez

"Ele está bem. Precisava de melhor condição após o Mundial, porque jogou bastante. Está a trabalhar muito e estou contente pela forma como se tem esforçado na sombra. Como sabem, para os médios-defensivos e para os defesas é mais difícil ter objetivos, mas estou contente com ele e se calhar uma oportunidade estará ao virar da esquina. Ele sabe isso e está a trabalhar para estar pronto quando ela chegar".

André Villas-Boas falou em armadilhas

"Como sabem, as armadilhas são coisas com as quais não se está a contar, senão não eram armadilhas. Isto é algo que de alguma forma temos de manter o nosso sistema em alerta para reagir e conseguir encontrar as respostas adequadas. Depois há outras coisas que são bastante evidentes, uma é o calendário, que é algo que estou a ficar aborrecido de comentar todos os dias, mas infelizmente é um tema que continua aí. Estou muito contente com o facto de ter um presidente tão próximo, que está tão por dentro da atividade diária do clube como ele tem feito. Penso que ele está a fazer o melhor pelo clube, a esforçar-se e a tentar com que a competição seja mais justa para todos. Que é algo pelo qual todos nós e todos os que gostam de futebol devem procurar".

Gabri Veiga a subir de nível

"Está a aproximar-se. Penso que ainda há uma margem para melhorar, não que ele não esteja a render ao nível que quero, mas sim porque acredito que tem mais do que isto para dar. As minhas expectativas são elevadas… É verdade que nas últimas três ou quatro semanas está um jogador diferente, com pernas fortes e capaz de ser mais decisivo. No fim não acredito que os jogadores podem ser divididos num parâmetro como físico, depois noutro técnico, etc… Na verdade esses fatores trabalham todos juntos. Então se estás um pouco melhor fisicamente, isso dá-te mais frescura nos gestos técnicos, mentalmente deixa-te mais conectado com o jogo e, sim, ele tem trabalhado muito para ficar cada vez melhor todos os dias. Deixem-me dizer-vos que por vezes ele é mais exigente que eu próprio e tenho que acalmá-lo um pouco no sentido de que quer sempre fazer algo mais e melhor. Esse é o segredo do grande momento que está a viver e, como disse antes, acredito que ainda tem espaço para melhorar, devido à idade, à experiência que vai aumentado e especialmente ao seu talento, que é de todo, e do seu perfil que é algo distinto".

Se o FC Porto ganhar, vai chegar às 100 vitórias na sua carreira

"É sempre bom ganhar, é importante e é a prioridade. Para seguirmos na direção que queremos, sim, que amanhã seja um dia importante para todos nós".

Problemas físicos

“Depois do jogo com o Nice tivemos dois ou três jogadores com alguns problemas e perante o pouco tempo de descanso é difícil de recuperar, mas o staff médico está a trabalhar muito para os trazer de volta. Vamos avaliar essas situações esta tarde, para ver se eles estão disponíveis ou não".

Estoril

“Seguramente um jogo difícil, eles estão em boa forma. Podem defender em 3, 4 ou 5 formas diferentes, o ataque é bastante fluído, com qualidade de posse. Nós tentamos prever todos os cenários, embora não haja muito tempo para o trabalhar, mas a melhor parte é que temos um grupo que está dentro destas dinâmicas e portanto amanhã enfrentaremos o Estoril com certeza com a melhor mentalidade e espero eu que com a chaves certas para este jogo".

O FC Porto – Estoril está marcado para as 20h30 deste domingo.