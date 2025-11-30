Ouvir
  28 nov, 2025
FC Porto

Farioli. “Estoril foi uma das melhores equipas a jogar aqui”

30 nov, 2025 - 23:02

O FC Porto venceu o Estoril, por 1-0, e mantém a liderança do campeonato.

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, elogia o Estoril, mas reconhece a importância da vitória, que mantém os dragões isolados.

A partida

"O Estoril foi uma das melhores equipas a jogar aqui, tanto em organização como em qualidade individual. Não foi fácil, mas faz parte da jornada. Poderíamos ter alargado a vantagem cedo, mas não conseguimos. Foi um jogo exigente, mas o resultado é importante e ajuda-nos a seguir em frente", começou por sublinhar.

Estoril foi diferente taticamente

"Sabíamos que rodam muito, que mudam muito. São uma equipa muito rápida, descem muito quando é preciso. E isso são coisas que geram muitos problemas. Tivemos um grande jogo na quinta-feira e às vezes faltou-nos pernas. Especialmente na primeira parte. Na segunda acho que gerimos melhor com bola e sem bola. Preparámos sete cenários diferentes, eles vieram com o oitavo. Parabéns ao Estoril pela exibição, em mais uma vitória importante para nós".

O que disse aos jogadores a meio da primeira parte?

"Foi um momento do jogo. O Diogo [Costa] sentiu algo na perna e foi uma oportunidade para clarificar algumas coisas junto de alguns jogadores".

De Jong parecia magoado no final do jogo

“Temos de confirmar o que é. Não sabemos exatamente. Sentiu algo durante uma ação, é algo que tem de ser avaliado nas próximas horas. Não é exatamente na mesma zona da lesão anterior".

Equipa está cansada?

"Contra um adversário como o de hoje, com jogadores baixos que combinam muito, se não estivermos frescos... Na quinta-feira tivemos um jogo contra uma equipa muito física. É normal não estarmos super frescos e super ativos, mas isso não é desculpa. É algo com que temos de lidar. Não é fácil recarregar baterias a cada três dias. Se olharmos para as últimas duas temporadas, onde estávamos e onde estamos, acho que é preciso dar os parabéns aos rapazes".

