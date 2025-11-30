Ouvir
I Liga

FC Porto sofre, mas mantém liderança

30 nov, 2025 - 22:36

William Gomes marcou o único golo da partida.

O FC Porto venceu o Estoril, por 1-0, em partida da jornada 12 da I Liga.

O único golo da partida foi apontado por William Gomes, aos oito minutos.

Os dragões sentiram dificuldades em dominar o Estoril – que até teve mais remates na primeira parte - e o resultado foi melhor que a exibição.

No segundo tempo, os portistas melhoraram, pressionaram mais, remataram mais, mas como não “mataram” o jogo, terminaram com o credo na boca.

Com este triunfo, o FC Porto mantém a liderança isolada do campeonato, com mais três pontos que o Sporting (34-31).

