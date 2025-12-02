Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 02 dez, 2025
FC Porto

FC Porto. Conheça os vencedores da noite dos Dragões de Ouro

02 dez, 2025 - 00:47 • Redação

Rodrigo Mora foi eleito Futebolista do Ano e a equipa feminina sagrou-se Equipa do Ano na gala Dragões de Ouro. O evento premiou atletas, treinadores e figuras marcantes do universo portista.

A gala Dragões de Ouro realizou-se esta segunda-feira na Dragão Arena, distinguindo os atletas, treinadores e personalidades que mais se destacaram no FC Porto ao longo de 2025.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O prémio de Futebolista do Ano foi atribuído a Rodrigo Mora, enquanto a equipa feminina de futebol arrecadou o galardão de Equipa do Ano, numa cerimónia que homenageou a excelência desportiva e institucional do clube.

No plano individual, o prémio de Treinador do Ano foi entregue a Daniel Chaves, responsável técnico da equipa feminina. Já Xavi Malián, guarda-redes da equipa de hóquei em patins, foi distinguido como Atleta do Ano.

As modalidades também foram reconhecidas com destaque para Ana Filipa Castro, da natação adaptada, nas Modalidades Amadoras, e para Rafa, do hóquei em patins, nas Modalidades de Pavilhão.

Na categoria Revelação do Ano, o prémio foi para Bernardo Lima, enquanto o troféu Carreira distinguiu João Pinto. A Recordação do Ano foi dedicada a Jorge Costa e a Honra do Ano atribuída ao presidente Pinto da Costa.

Outros galardoados incluem Mário Lopes como Seccionista do Ano, o Portal do Sócio como Projeto do Ano, e Mafalda Magalhães como Funcionária do Ano.

A Casa do Ano foi a de Ponte da Barca, o Parceiro do Ano foi a empresa Revigrés, o prémio Sócio do Ano foi para Luís Bacelar e a distinção Vintage reconheceu o antigo jogador António Frasco.

