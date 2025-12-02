Ouvir
Mora terá "muitos tubarões a bater à porta". Depois, vem Mateus Mide, mais um "adiantado mental"

02 dez, 2025 - 13:05 • João Filipe Cruz

Nuno Pimentel, antigo técnico das camadas jovens portistas, não tem dúvidas de que Mora sonha com o festejo do título com adeptos e explica o que tem em comum com o melhor jogador do Mundial sub-17, Mateus Mide.

A+ / A-

Com 18 anos, Rodrigo Mora foi distinguido pelos sócios do clube de coração com o Dragão de Ouro. Quem conhece o jovem não duvida da justiça do prémio.

"Já tem 50 jogos na equipa A, na época anterior causou impacto e ajudou muito a equipa a obter resultados, portanto, acho que ele é merecedor pela sua evolução, pelo impacto positivo na equipa, pela sua qualidade, pelo seu potencial e pelo seu portismo", partilha Nuno Pimentel com Bola Branca.

O antigo técnico de Mora na formação dos dragões está seguro de que Rodrigo tem o "objetivo pessoal de levar o Futebol Clube do Porto ao maior sucesso possível e o sonho de poder partilhar com os adeptos a celebração do título nacional".

Se na época passada o avançado cintilou, com a chegada de Farioli o brilho começou por ser mais intermitente, mas há um fator que não deve ser esquecido quando se fala de Rodrigo Mora: tem "apenas" 18 anos.

"O Rodrigo tem ainda várias etapas para desenvolver naquilo que é o seu jogo, a constância e a consistência do mesmo. Estamos perante um FC Porto com um plantel diferente da época anterior, com um treinador diferente e a concorrência é maior", vinca Nuno Pimentel.

Ainda assim, o atual técnico dos sub-21 dos sauditas do Al-Fayah, nota que uma "participação paulatina e até cada vez mais assídua do Rodrigo com minutos".

Já teve a um passo de se encontrar com o antigo técnico na Arábia Saudita, chegou a ser associado ao PSG e Nuno Pimentel não tem dúvidas de que há estrelas que, a alinharem-se, vão provocar fila à porta do Estádio do Dragão.

"Se o FC Porto for campeão, e esperemos que as lesões nunca apoquentem o Rodrigo e que lhe permitam ser parte integrante da conquista desse título, se houver uma chamada ao Mundial, não tenho dúvidas que muitos tubarões vão bater à porta do Estádio do Dragão", prevê.

FC Porto. Conheça os vencedores da noite dos Dragões de Ouro

FC Porto

FC Porto. Conheça os vencedores da noite dos Dragões de Ouro

Rodrigo Mora foi eleito Futebolista do Ano e a equ(...)

Mora tem potencial substituto, mas bom "era jogarem os dois"

Nuno Pimentel também "teve nas mãos" outra estrela cintilante da formação azul e branca. Para além de Rodrigo Mora, também o campeão do mundo Mateus Mide foi orientado pelo técnico de 45 anos que não hesita em elogiar o "melhor jogador sub-17 do Mundo".

"É de um talento acima da média, principalmente pela sua capacidade de encontrar espaços, de criar desequilíbrios, uma velocidade de execução acima do normal e de simplificar aquilo que parece muito complexo. Tem um carisma especial, não há quem não goste dele, e é muito educado. É um jogador que procura, a cada treino, aperfeiçoar aquilo que tem que melhorar, um competidor nato. Entronca na identidade do jogador futebolista do Porto", explica Nuno Pimentel.

Características que nos fazem lembrar o mais recente Dragão de Ouro e diz quem teve "a felicidade de poder ver os dois na mesma equipa" não desmente. Se o FC Porto perder Rodrigo Mora a curto espaço, Mide pode ocupar o lugar, mas melhor seria ficar com os dois.

"Claro que cada um tem as suas características intrínsecas e específicas mas, de facto, são adiantados mentais no sentido de entendimento do jogo e naquilo que depois é o repertório técnico, que é refinado, perfumado e com nota artística. Ambos se assemelham, mas para o FC Porto, melhor era ter os dois ao mesmo tempo", atira Pimentel.

Mundial sub-17. Mateus Mide vence Bola de Ouro, Romário Cunha a Luva de Prata

Mundial sub-17. Mateus Mide vence Bola de Ouro, Romário Cunha a Luva de Prata

Portugal leva maioria dos prémios individuais, apó(...)

Feliz em terras sauditas

Depois da formação do FC Porto, Nuno Pimentel embarcou para os Açores e para o Santa Clara e, há duas épocas, fez a viagem que tantos outros no futebol já fizeram. Chegou à Arábia Saudita pela porta do Al-Nassr, enquanto coordenador da formação do clube de Cristiano Ronaldo e, no início desta época, aceitou o convite de Pedro Emanuel para orientar os sub-21 do Al-Fayha.

"Foi criada uma nova competição de sub-21 que não existia anteriormente e onde estão todas as melhores equipas sauditas. É uma forma que o país está a encontrar de poder elevar os jogadores sauditas. Foi criada toda uma estrutura de novo, o clube também está a tentar dar passos evolutivos no seu crescimento. Felizmente, para já, os resultados têm sido positivos e até acima da média para aquilo que é a realidade do clube. Já conseguimos colocar jogadores na equipa A e um deles já a jogar e a fazer golos", partilha com Bola Branca.

Há duas épocas no novo El Dorado do futebol mundial, o técnico sublinha que este é "mais um passo evolutivo" na sua carreira e, claro, "aprendizagem como treinador e também na minha formação como homem".

