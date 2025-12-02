Mora terá "muitos tubarões a bater à porta". Depois, vem Mateus Mide, mais um "adiantado mental"

Com 18 anos, Rodrigo Mora foi distinguido pelos sócios do clube de coração com o Dragão de Ouro. Quem conhece o jovem não duvida da justiça do prémio. "Já tem 50 jogos na equipa A, na época anterior causou impacto e ajudou muito a equipa a obter resultados, portanto, acho que ele é merecedor pela sua evolução, pelo impacto positivo na equipa, pela sua qualidade, pelo seu potencial e pelo seu portismo", partilha Nuno Pimentel com Bola Branca. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui O antigo técnico de Mora na formação dos dragões está seguro de que Rodrigo tem o "objetivo pessoal de levar o Futebol Clube do Porto ao maior sucesso possível e o sonho de poder partilhar com os adeptos a celebração do título nacional". Se na época passada o avançado cintilou, com a chegada de Farioli o brilho começou por ser mais intermitente, mas há um fator que não deve ser esquecido quando se fala de Rodrigo Mora: tem "apenas" 18 anos. "O Rodrigo tem ainda várias etapas para desenvolver naquilo que é o seu jogo, a constância e a consistência do mesmo. Estamos perante um FC Porto com um plantel diferente da época anterior, com um treinador diferente e a concorrência é maior", vinca Nuno Pimentel. Ainda assim, o atual técnico dos sub-21 dos sauditas do Al-Fayah, nota que uma "participação paulatina e até cada vez mais assídua do Rodrigo com minutos". Já teve a um passo de se encontrar com o antigo técnico na Arábia Saudita, chegou a ser associado ao PSG e Nuno Pimentel não tem dúvidas de que há estrelas que, a alinharem-se, vão provocar fila à porta do Estádio do Dragão. "Se o FC Porto for campeão, e esperemos que as lesões nunca apoquentem o Rodrigo e que lhe permitam ser parte integrante da conquista desse título, se houver uma chamada ao Mundial, não tenho dúvidas que muitos tubarões vão bater à porta do Estádio do Dragão", prevê.

Mora tem potencial substituto, mas bom "era jogarem os dois" Nuno Pimentel também "teve nas mãos" outra estrela cintilante da formação azul e branca. Para além de Rodrigo Mora, também o campeão do mundo Mateus Mide foi orientado pelo técnico de 45 anos que não hesita em elogiar o "melhor jogador sub-17 do Mundo". "É de um talento acima da média, principalmente pela sua capacidade de encontrar espaços, de criar desequilíbrios, uma velocidade de execução acima do normal e de simplificar aquilo que parece muito complexo. Tem um carisma especial, não há quem não goste dele, e é muito educado. É um jogador que procura, a cada treino, aperfeiçoar aquilo que tem que melhorar, um competidor nato. Entronca na identidade do jogador futebolista do Porto", explica Nuno Pimentel. Características que nos fazem lembrar o mais recente Dragão de Ouro e diz quem teve "a felicidade de poder ver os dois na mesma equipa" não desmente. Se o FC Porto perder Rodrigo Mora a curto espaço, Mide pode ocupar o lugar, mas melhor seria ficar com os dois. "Claro que cada um tem as suas características intrínsecas e específicas mas, de facto, são adiantados mentais no sentido de entendimento do jogo e naquilo que depois é o repertório técnico, que é refinado, perfumado e com nota artística. Ambos se assemelham, mas para o FC Porto, melhor era ter os dois ao mesmo tempo", atira Pimentel.