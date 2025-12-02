Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 02 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Taça da Liga. Hélder Carvalho arbitra FC Porto-Vitória

02 dez, 2025 - 19:32 • Inês Braga Sampaio

VARdo encontro de quinta-feira, marcado para as 20h15, no Estádio do Dragão, é Tiago Martins. Relato e acompanhamento exclusivamente online, na app e no site da Renascença.

A+ / A-

Hélder Carvalho é o árbitro nomeado para o FC Porto-Vitória de Guimarães, dos quartos de final da Taça da Liga.

O videoárbitro do encontro de quinta-feira, marcado para as 20h15, no Estádio do Dragão, será Tiago Martins.

José Mira e Alexandre Ferreira serão os assistentes de Hélder Carvalho, e Ricardo Baixinho o quarto árbitro. A auxiliar Tiago Martins, na Cidade do Futebol, estará Rui Cidade.

O FC Porto-Vitória terá relato e acompanhamento em exclusivo na app e no site da Renascença.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 02 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Beirute. Papa reza no local da explosão de 2020

Beirute. Papa reza no local da explosão de 2020

Leão XIV pede ao Líbano: “Sê profecia de paz para o Médio Oriente”

Leão XIV pede ao Líbano: “Sê profecia de paz para o Mé(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975