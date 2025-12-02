Taça da Liga. Hélder Carvalho arbitra FC Porto-Vitória

02 dez, 2025 - 19:32 • Inês Braga Sampaio
Hélder Carvalho é o árbitro nomeado para o FC Porto-Vitória de Guimarães, dos quartos de final da Taça da Liga.
O videoárbitro do encontro de quinta-feira, marcado para as 20h15, no Estádio do Dragão, será Tiago Martins.
José Mira e Alexandre Ferreira serão os assistentes de Hélder Carvalho, e Ricardo Baixinho o quarto árbitro. A auxiliar Tiago Martins, na Cidade do Futebol, estará Rui Cidade.
O FC Porto-Vitória terá relato e acompanhamento em exclusivo na app e no site da Renascença.