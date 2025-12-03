Farioli: "Há muita coisa em cima da mesa. Só vencemos a Taça da Liga uma vez, vamos tentar repetir"

03 dez, 2025 - 14:02
O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, lançou o jogo contra o Vitória de Guimarães, no Dragão, a contar para os quartos de final da Taça da Liga. O jogo realiza-se na quinta-feira, às 20h15. Alan Varela está recuperado e disponível.
FC Porto na Taça da Liga
"Nos quatro últimos jogos, jogámos quatro competições diferentes, há muita coisa em cima da mesa. Tal como em todas as competições, o desejo passa por fazer o melhor possível, percebendo o momento em que estamos, as necessidades que temos e o momento da equipa, mas é claro que há o desejo de dar o nosso melhor. Só vencemos a Taça da Liga por uma vez, por isso, vamos tentar repetir."
Rotação e gestão
"Temos de fazer uma avaliação de todo o plantel. Como sabem, terminámos os dois últimos jogos com algumas lesões, por isso, é uma situação que tem de ser bem avaliada, quando alinharmos o onze inicial. As decisões que tomar serão para manter o equilíbrio adequado e para tentar preservar a integridade dos jogadores. Depois, é claro que há a outra parte tão importante como esta, que é vencer jogos."
Dificuldades com o Estoril
"Nunca é fácil ganhar jogos de futebol. Nunca. Se ficarmos nas últimas duas épocas e voltarmos à comparação com os rivais diretos... até agora temos uma diferença de +13 pontos neste curto espaço de tempo. Não digo isto para justificar nada, mas para dizer que jogamos jogos difíceis contra adversários difíceis, adversários que nos causam muitos problemas. O facto de estarmos a jogar de três em três dias é um extra que assumimos e com o qual temos de lidar. E depois, mérito para o adversário, porque acho que o Estoril fez um bom jogo, é uma equipa que se mexe muito e isso abriu oportunidades para eles e para nós."
Dificuldades com o Estoril II