Farioli: "Há muita coisa em cima da mesa. Só vencemos a Taça da Liga uma vez, vamos tentar repetir"

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, lançou o jogo contra o Vitória de Guimarães, no Dragão, a contar para os quartos de final da Taça da Liga. O jogo realiza-se na quinta-feira, às 20h15. Alan Varela está recuperado e disponível.

FC Porto na Taça da Liga

"Nos quatro últimos jogos, jogámos quatro competições diferentes, há muita coisa em cima da mesa. Tal como em todas as competições, o desejo passa por fazer o melhor possível, percebendo o momento em que estamos, as necessidades que temos e o momento da equipa, mas é claro que há o desejo de dar o nosso melhor. Só vencemos a Taça da Liga por uma vez, por isso, vamos tentar repetir."



Rotação e gestão

"Temos de fazer uma avaliação de todo o plantel. Como sabem, terminámos os dois últimos jogos com algumas lesões, por isso, é uma situação que tem de ser bem avaliada, quando alinharmos o onze inicial. As decisões que tomar serão para manter o equilíbrio adequado e para tentar preservar a integridade dos jogadores. Depois, é claro que há a outra parte tão importante como esta, que é vencer jogos."



Balanço dos primeiros 20 jogos on FC Porto

"Muito positivo. Primeiro, tendo em conta o nível de comprometimento do grupo, a velocidade com que alteraram a mentalidade. Se voltar ao dia 15 de julho, a mentalidade dos jogadores, as emoções que aqui andavam... Acho que fizemos um bom trabalho. Graças aos jogadores, claro, e às pessoas que estão comigo todos os dias no Olival. O nível de comprometimento e amor a este clube é surreal, é algo que dá para perceber só de estarmos aqui todos os dias. Penso que fizemos o nosso trabalho em virar as coisas e seguir no caminho certo. Mas não podemos acreditar que o trabalho está feito quando vimos de duas temporadas onde as diferenças para o Sporting foram 29 pontos — as duas épocas juntas — e para o Benfica quase 20... Temos um enorme trabalho pela frente e temos de continuar a exigir em busca do objetivo.

Dificuldades com o Estoril

"Nunca é fácil ganhar jogos de futebol. Nunca. Se ficarmos nas últimas duas épocas e voltarmos à comparação com os rivais diretos... até agora temos uma diferença de +13 pontos neste curto espaço de tempo. Não digo isto para justificar nada, mas para dizer que jogamos jogos difíceis contra adversários difíceis, adversários que nos causam muitos problemas. O facto de estarmos a jogar de três em três dias é um extra que assumimos e com o qual temos de lidar. E depois, mérito para o adversário, porque acho que o Estoril fez um bom jogo, é uma equipa que se mexe muito e isso abriu oportunidades para eles e para nós."



Dificuldades com o Estoril II

"A realidade é que, com as oportunidades que tivemos, podíamos ter marcado dois ou três golos. Se tivéssemos marcado na primeira ação da segunda parte, quando estávamos 3 para 1 dentro da área, se calhar hoje estávamos aqui a falar de mais uma grande noite no Dragão. No final, tivemos de sofrer até ao último momento. Acho que é bom mostrar resiliência e capacidade de sofrimento quando é o momento de sofrer. E, como o Diogo disse, no final o mais importante é continuar a andar para a frente, ganhar jogos e, claro, desenvolver e melhorar as nossas exibições."