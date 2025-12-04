Ouvir
FC Porto

Farioli. ""Tivemos dinâmicas que me deixam sem palavras""

04 dez, 2025 - 23:02

O FC Porto perdeu 3-1 contra o V. Guimarães e está fora da Taça da Liga.

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, lamentou os "demasiados erros" dos seus jogadores, que redundaram na eliminação da Taça da Liga.

"Fizemos tudo, tanto para o bem como para o mal. Não foi claramente o resultado que queríamos. Cometemos demasiados erros. Mas temos de virar a página e olhar já para o jogo de domingo", referiu.

O técnico dos dragões acrescentou: “Tentámos de tudo para vencer o jogo. Não foi suficiente. Temos de virar a página e seguir em frente. Sinto arrependimento por algumas das dinâmicas que tivemos esta noite e que, sinceramente, deixam-me sem palavras. Mas vamos seguir em frente."

Os penáltis

"Perdemos dois jogos e nos dois jogos tivemos penáltis contra. É o que é. O importante é os nossos adeptos demonstrarem o seu carinho e apoio como demonstraram no final do jogo."

Lesão de Gabri Veiga

"Perguntei-lhe como ele se sentia, disse que se sentia bem, mas quando regressou do balneário, frio, foi visível que não estava bem. Estamos a pagar um preço alto neste tipo de toques e lesões. O futebol é um desporto de contacto e as lesões acontecem. Mas agora é momento de dar o passo em frente e dar a volta a este resultado."

Erros que fazem parte do futebol

"Acho que fizemos mesmo tudo o que estava ao nosso alcance. Tivemos algumas más notícias nos últimos dias. Mas é assim, os erros acontecem no futebol e hoje aconteceram alguns"

