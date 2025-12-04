FC Porto fora da Taça da Liga

04 dez, 2025 - 22:28 • Carlos Calaveiras
O FC Porto perde 3-1 para a Taça da Liga e está fora da competição.
É a primeira derrota dos dragões em competições nacionais.
Os azuis e brancos fizeram várias poupanças, mas até marcaram primeiro, por Gabri Veiga, logo aos oito minutos.
No entanto, os vitorianos – com um onze mais próximo do habitual – deram a volta ao marcador: Nelson Oliveira, Samu e Camara.
Com este resultado, estão definidas as meias-finais da Taça da Liga, em Leiria: Sporting vs Vitória e Benfica vs Sp. Braga, a 6 e 7 de janeiro.