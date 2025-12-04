Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 04 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

Luuk de Jong tem lesão parcial no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

04 dez, 2025 - 12:45 • Hugo Tavares da Silva

O neerlandês chegou ao FC Porto no verão, depois de ajudar o PSV a roubar o título que parecia certo ao Ajax de Francesco Farioli.

A+ / A-

O FC Porto deu conta do boletim clínico de Luuk de Jong, que sofreu uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior no jogo com o Estoril Praia.

O atleta, de 35 anos, arrisca assim uma longa paragem, que dependerá da decisão de avançar-se ou não para o bloco operatório.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O clube revela que o avançado está entregue aos cuidados do Departamento de Saúde “e deseja-lhe uma recuperação rápida e plena, reafirmando a total disponibilidade para acompanhar Luuk de Jong em todas as etapas deste processo”.

Luuk de Jong: "Nunca pensei que pudesse ser tão secreta a transferência"

FC Porto

Luuk de Jong: "Nunca pensei que pudesse ser tão secreta a transferência"

Avançado de 34 anos garante que "nunca esquecerá" (...)

O neerlandês chegou ao FC Porto no verão, depois de ajudar o PSV a roubar o título que parecia certo ao Ajax de Francesco Farioli, o técnico que agora lidera os dragões. De Jong foi mesmo a surpresa da apresentação aos sócios, esquivando-se à exposição mediática nos exames médicos após ser inscrito como atleta de andebol.

O futebolista, com 39 jogos e oito golos pela seleção dos Países Baixos, começou a carreira em 2008/09 no De Graafschap, onde fez a formação. Depois, passou por clubes como Twente, Borussia M’gladbach, Newcastle, PSV, Sevilha e Barcelona, a que se seguiu um regresso ao PSV.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 04 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975