Luuk de Jong tem lesão parcial no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

04 dez, 2025 - 12:45 • Hugo Tavares da Silva
O FC Porto deu conta do boletim clínico de Luuk de Jong, que sofreu uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior no jogo com o Estoril Praia.
O atleta, de 35 anos, arrisca assim uma longa paragem, que dependerá da decisão de avançar-se ou não para o bloco operatório.
O clube revela que o avançado está entregue aos cuidados do Departamento de Saúde “e deseja-lhe uma recuperação rápida e plena, reafirmando a total disponibilidade para acompanhar Luuk de Jong em todas as etapas deste processo”.
O neerlandês chegou ao FC Porto no verão, depois de ajudar o PSV a roubar o título que parecia certo ao Ajax de Francesco Farioli, o técnico que agora lidera os dragões. De Jong foi mesmo a surpresa da apresentação aos sócios, esquivando-se à exposição mediática nos exames médicos após ser inscrito como atleta de andebol.
O futebolista, com 39 jogos e oito golos pela seleção dos Países Baixos, começou a carreira em 2008/09 no De Graafschap, onde fez a formação. Depois, passou por clubes como Twente, Borussia M’gladbach, Newcastle, PSV, Sevilha e Barcelona, a que se seguiu um regresso ao PSV.