"Sem De Jong, FC Porto tem de ir ao mercado em janeiro"

"É inevitável, o FC Porto tem de ir ao mercado" estrangeiro para encontrar um substituto para Luuk de Jong, que tem lesão parcial no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, contraida frente ao Estoril. A opinião é de Nuno Encarnação, adepto e comentador afeto aos dragões, para quem os avançados disponíveis no plantel portista não são suficientes para colmatar a vaga que vai ser aberta com a paragem do neerlandês.

"É uma notícia triste. Pedir a meninos como Samu, Gul, Mora e William Gomes, tão jovens, que decidam jogos… é pedir-lhes muito. Pois não têm a experiência dos avançados do Benfica e Sporting. Só consigo ver essa alternativa no mercado estrangeiro, já que o Porto também joga competições europeias e precisamos de alguém com craveira", defende em Bola Branca o (também) gestor, que lamenta o azar de De Jong.

"Apesar dos seus 35 anos, veja-se quem foi decisivo em Alvalade, onde o Porto ganhou 2-1. E admite fim da carreira de De Jong? É muito complicado ter uma lesão destas aos 35 anos. Fá-lo-á pensar na sua vida. Também o Pepe teve algumas lesões e durou até muito tarde. Mas depende da sua natureza e da força de cada um. Oxalá que ele continue (a carreira)", finaliza.

O FC Porto deu conta do boletim clínico de Luuk de Jong, que sofreu uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior no jogo com o Estoril. O atleta, de 35 anos, arrisca assim uma longa paragem, que dependerá da decisão de avançar-se ou não para o bloco operatório.

O avançado neerlandês reagiu, através do Instagram e diz-se "desvastado".

"Recebi ontem a terrível notícia de que sofri uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA). Estou devastado. Após meses de trabalho árduo e treino para voltar a ajudar a equipa e este belo clube, o FC Porto, dói profundamente ver-me novamente afastado dos relvados. Encararei este desafio com tudo o que tenho, determinado a voltar ainda mais forte, tanto física como mentalmente", lê-se na mensagem.