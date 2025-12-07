Farioli. "Não há nada para fazer gestão"

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, lamentou a primeira parte dos dragões e desvaloriza o aumento da vantagem para Sporting e Benfica.

A partida

"Começámos com um ritmo diferente na segunda parte e os três primeiros minutos levaram o jogo para um rumo completamente diferente. Podíamos ter feito muito melhor na primeira parte. Não chegámos tanto quanto queríamos às segundas bolas. A primeira parte não correu como queríamos e é nisso que temos de continuar a trabalhar”

Intervalo

"Palestra ao intervalo? Tondela esteve muito bem organizado e disciplinado. Temos de felicitar o adversário por isso. Mas na primeira parte não estivemos ao nível que deveríamos. Na segunda parte começámos com um ritmo diferente, marcámos através de uma bola parada. Há uma grande diferença entre fazer as coisas bem e não."

Gabri Veiga

"Teve um grande desenvolvimento nas últimas 48 horas, fruto do grande trabalho que fez e do trabalho da equipa médica. Durante o aquecimento ainda se sentia bem, mas depois o efeito da medicação passou e começou a sentir desconforto, então decidimos não correr o risco. Tem mais 72 horas para estar pronto para o jogo contra o Malmö. Caso não consiga, outro jogador estará pronto para entrar e ser solução."

Vantagem sobre Sporting e Benfica

"Vantagem para os dois rivais? Não há nada para fazer gestão. Apenas somar pontos e vencer jogos, não é momento de fazer cálculos."

O FC Porto venceu o Tondela, por 2-0, em partida da jornada 13 da I Liga, e reforça a liderança no campeonato.