FC Porto vence e reforça liderança no campeonato

07 dez, 2025 - 22:30 • Carlos Calaveiras
O FC Porto vence em Arouca, por 2-0, na jornada 13, e reforça a liderança no campeonato.
A partida chegou empatada ao intervalo, mas os dragões resolveram o jogo no início da segunda parte, com dois golos em dois minutos.
Samu e William Gomes apontaram os tentos dos azuis e brancos.
O Tondela continua sem conseguir vencer em casa no campeonato.
Nota para dois golos anulados na primeira parte, um para cada equipa.
Com este triunfo, o FC Porto reforça a liderança na I Liga e tem, agora, cinco pontos de vantagem sobre o Sporting e oito sobre o Benfica.
Nas bancadas os adeptos portistas já cantam o "Nós só queremos o FC Porto campeão".
Veja o resumo da partida: