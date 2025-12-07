Ouvir
FC Porto vence e reforça liderança no campeonato

07 dez, 2025 - 22:30 • Carlos Calaveiras

Dois golos em dois minutos no início da segunda parte resolveram a partida a favor dos dragões.

O FC Porto vence em Arouca, por 2-0, na jornada 13, e reforça a liderança no campeonato.

A partida chegou empatada ao intervalo, mas os dragões resolveram o jogo no início da segunda parte, com dois golos em dois minutos.

Samu e William Gomes apontaram os tentos dos azuis e brancos.

O Tondela continua sem conseguir vencer em casa no campeonato.

Nota para dois golos anulados na primeira parte, um para cada equipa.

Com este triunfo, o FC Porto reforça a liderança na I Liga e tem, agora, cinco pontos de vantagem sobre o Sporting e oito sobre o Benfica.

Nas bancadas os adeptos portistas já cantam o "Nós só queremos o FC Porto campeão".

Veja o resumo da partida:

