Liga muda data de dois jogos do FC Porto

A Liga Portugal anunciou, esta segunda-feira, a alteração da data de cinco jogos da I Liga, dois deles do FC Porto.

Na 16.ª jornada, a receção do FC Porto ao Aves estava inicialmente marcada para sábado, dia 27 de dezembro, mas vai passar para o dia 29, segunda-feira, às 20h15. Na mesma ronda, o Estoril-Alverca passa a ser jogado dia 27, às 20h30.

As alterações, que ocorreram "com a concordância das Sociedades Desportivas intervenientes e obtida a anuência do operador televisivo", implicam ainda mudanças na jornada seguinte, já em 2026.

O Porto, como não se apurou para a "final four" da Taça da Liga, passa a jogar nos Açores, frente ao Santa Clara, no dia 4 de janeiro, um domingo, às 18h00, quando originalmente estava marcado para a sexta-feira anterior, dia 2.

Já o Tondela-Arouca vai ser jogado no sábado, dia 3, às 15h30, e o Rio Ave-Casa Pia passa também para domingo, às 15h30.

O FC Porto criticou recentemente o agendamento de vários jogos, acreditando que estariam a ser prejudicados em relação aos rivais Sporting e Benfica.