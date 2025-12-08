Ouvir
Liga muda data de dois jogos do FC Porto

08 dez, 2025 - 16:51 • Redação

Receção ao Aves e deslocação aos Açores para defrontar o Santa Clara passam a ter novos horários.

A+ / A-

A Liga Portugal anunciou, esta segunda-feira, a alteração da data de cinco jogos da I Liga, dois deles do FC Porto.

Na 16.ª jornada, a receção do FC Porto ao Aves estava inicialmente marcada para sábado, dia 27 de dezembro, mas vai passar para o dia 29, segunda-feira, às 20h15. Na mesma ronda, o Estoril-Alverca passa a ser jogado dia 27, às 20h30.

As alterações, que ocorreram "com a concordância das Sociedades Desportivas intervenientes e obtida a anuência do operador televisivo", implicam ainda mudanças na jornada seguinte, já em 2026.

O Porto, como não se apurou para a "final four" da Taça da Liga, passa a jogar nos Açores, frente ao Santa Clara, no dia 4 de janeiro, um domingo, às 18h00, quando originalmente estava marcado para a sexta-feira anterior, dia 2.

Já o Tondela-Arouca vai ser jogado no sábado, dia 3, às 15h30, e o Rio Ave-Casa Pia passa também para domingo, às 15h30.

O FC Porto criticou recentemente o agendamento de vários jogos, acreditando que estariam a ser prejudicados em relação aos rivais Sporting e Benfica.

