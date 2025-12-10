"Juntos contra todos". Farioli apela à união no FC Porto numa altura em que "a pressão que vem de fora é grande"

"Juntos, contra todos". É o mote lançado em português por Francesco Farioli, treinador do FC Porto, ao sentir que há uma tentativa de pressionar o líder do campeonato "para criar ruído" na equipa.

Em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Malmö, para a Liga Europa, o técnico italiano reconhece como normal algumas quebras de rendimento, fruto de um calendário com tantos jogos, e apela a um momento de união no clube.

"O que eles têm feito tem-se tornado normal, aquela sensação que vamos ganhar todos os jogos com facilidade, mas isso não é a realidade. Li alguns artigos esta semana que, honestamente, fazem-me pensar e rir. A pressão que vem de fora é grande, claramente, há uma tentativa de criar ruído cá dentro. É um tópico cada vez mais recorrente. É ainda mais importante que haja união entre nós. A minha mensagem à família portista é clara: juntos contra todos", afirma.

Sobre o jogo, os suecos do Malmö já terminaram o campeonato e está numa fase de transição de equipa técnica. Farioli conhece bem o novo treinador, com quem trabalhou no Qatar, mas revela, em tom de brincadeira, que não conseguiu tirar informações ao antigo colega.

Farioli apontou ainda ao apuramento direto para os oitavos de final de forma a poupar o plantel de dois jogos do "play-off", marcados para fevereiro. Para o italiano, as contas são simples: "Temos três jogos para fazer e agarrar cinco ou seis pontos para cumprirmos o objetivo".

O FC Porto, oitavo classificado com 10 pontos somados, vai recebe os suecos do Malmö, 34.º com apenas um ponto somado, às 20h00 desta quinta-feira, com relato em exclusivo no site da Renascença.

Novo Malmö em transição de treinadores: “Não é uma tarefa fácil preparar um adversário que não tem feito jogos oficiais. Eles mudaram o treinador, o novo é um grande amigo meu. Tentei tirar-lhe algumas informações, mas não foi possível como podem imaginar. Vamos sem o nível de informação que queríamos, mas temos vários planos para diferentes cenários. Acima de tudo, temos a concentração que é necessária para um jogo que é muito importante para o nosso caminho na Liga Europa e com estádio cheio, esperamos.”

Contas: “A diferença está no papel, começa 0-0, eles terão o desejo de mandar uma última bala, é a última oportunidade para eles continuarem a ter chances de se apurarem. Não têm nada a perder, estes cenários são sempre mais difíceis do que o habitual. Queremos conduzir o jogo da melhor forma desde o primeiro minuto. O Malmö tem um histórico europeu e o treinador novo quer terminar o seu trabalho da melhor forma.”

Mercado de transferências: “Sobre o mercado, falo todos os dias com o presidente, não só sobre isso, claro. Temos reuniões com o departamento de scouting para manter a lista atualizada, queremos estar preparados logo no dia 1 de janeiro e responder às dificuldades que temos tido, principalmente sem o Nehuén Pérez e o Luuk de Jong. Temos vários cenários. De certeza que não vamos cobrir todas as posições que queríamos, mas vamos tentar ser criativos e encontrar as melhores soluções para termos uma equipa que seja competitiva até ao fim da época”

Ganhar já não é a única coisa que importa? “Isso foi um tema da nossa reunião desta manhã. Os resultados têm sido o que queremos, mas nunca estamos satisfeitos, queremos criar mais, sofrer menos. Na Liga Europa, a diferença de golos é importante, pode decidir o apuramento direto, ou “play-off”. Ganhar e marcar mais golos pode abrir um cenário interessante para nós, embora primeiro tenhamos de abordar o jogo a procurar ganhar e depois veremos como estamos.”

Tem tido dificuldades em manter consistência? “Estamos a fazer muitos jogos, mesmo que estejamos a fazer de tudo para evitar momentos com menos qualidade, isso faz parte. Importa sermos reativos, como fomos na segunda parte. Quando sentimos que era o momento de acelerar, encontramos a energia e a atitude certa para mudar a dinâmica do jogo. Repito-me: o que eles têm feito tem-se tornado normal, aquela sensação que vamos ganhar todos os jogos com facilidade, mas isso não é a realidade. Li alguns artigos esta semana que, honestamente, fazem-me pensar e rir. A pressão que vem de fora é grande, claramente, a tentativa de criar ruído cá dentro. É um tópico cada vez mais recorrente. É ainda mais importante que haja união entre nós. A minha mensagem à família portista é clara: juntos contra todos.”

O ajuste nas datas dos jogos no campeonato ajuda? “A maior dificuldade que temos é a transição de quinta para domingo, é muito complicado. Depois do jogo, estamos logo a dois dias do jogo seguinte. Ter mais um dia dá-nos oxigénio. Ter uma semana limpa é algo que teremos planear bem. Penso fazer um pequeno estágio para integrar os jogadores novos, trabalhar algumas coisas novas.”

Vitória permite superar registo da época passada? "O nosso objetivo é sempre ter o maior número de pontos possível. Temos a oportunidade de nos qualificar de forma direta, de seguir em frente, escapar a dois jogos do play-off, mas vamos passo a passo. Primeiro, fazer os pontos necessários para ficar nos primeiros 24 e, depois, se cumprirmos o nosso trabalho, como achamos que vamos fazer, chegar a 15 ou talvez 16 pontos para nos qualificarmos diretamente. Como imaginam os cálculos são claros. Temos três jogos para fazer e agarrar cinco ou seis pontos para cumprirmos o objetivo".