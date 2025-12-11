Ouvir
Farioli. "Sofrer um golo daquela forma, magoa-me"

11 dez, 2025 - 22:50

O FC Porto derrotou o Malmo, por 2-1, e segue bem posicionado na Liga Europa.

A+ / A-

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, estava contente com a vitória para a Liga Europa, mas lamenta o golo sofrido nos descontos.

"Foi claramente importante para nós vencermos, apesar de o resultado não melhorar a nossa posição. Tal como eu tinha dito ontem, a diferença de golos será importante no final e sofrer um golo daquela forma nos últimos minutos do jogo magoa-me. Creio que nos primeiros 10 minutos não estivemos ao nosso melhor nível, mas também foi durante esse período em que os jogadores tentaram perceber como estava o nosso adversário e o que fazia. Depois, tivemos a oportunidade de marcar três ou quatro golos. Estou feliz pela vitória, mas acho que o resultado podia ter sido mais dilatado".

Resultado podia ter sido mais confortável?

"Vou ver o jogo outra vez, mas não sinto que tenhamos colocado um travão no nosso ritmo na segunda parte. Talvez os primeiros 10 minutos e os últimos 3-4 não tivemos ao nosso melhor nível. Estou contente com a equipa. Entrada muito boa do Eustáquio, ajudou muito a equipa, assim como o impacto que Deniz Gül e Alarcón tiveram na frente. É desta forma que eu quero que os jogadores entrem em campo, que ajudem a equipa a aumentar o ritmo. Bom resultado, mas agora é momento de mudar o chip e voltar ao campeonato. É difícil, mas tem de ser assim. Queremos ser perfeitos, apesar de a perfeição não existir. Não podemos é sofrer um golo como sofremos no último minuto. Ainda assim, em nada alterou a exibição e o resultado."

Froholdt voltou a fazer 90 minutos. Vai descansar no próximo jogo?

"Não. Vai descansar amanhã e depois voltará para ajudar a equipa. É jovem, pode bem com este ritmo de jogo"

O FC Porto venceu o Malmo por 2-1 em partida da Liga Europa.

