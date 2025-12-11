Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 11 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Liga Europa

FC Porto ganha e está em lugar de qualificação direta

11 dez, 2025 - 22:01

Samu bisou no Dragão.

A+ / A-

O FC Porto derrotou o Malmo, por 2-1, e segue em posição de qualificação direta na Liga Europa.

Os dragões dominaram a partida, desperdiçaram várias oportunidades e venceram com alguma tranquilidade, apesar de isso não estar refletido no resultado.

Os golos dos azuis e brancos foram apontados por Samu, que bisou no primeiro tempo.

Já o golo do Malmo – que está em período de pré-época – foi apontado por Francisco Moura, na própria baliza.

Com este triunfo, o FC Porto passa a somar 13 pontos e é oitavo na classificação da Liga Europa.

Faltam duas partidas:

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 11 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Ânimos aquecem na AR. Manifestante detido e cartazes incendiados

Ânimos aquecem na AR. Manifestante detido e cartazes i(...)

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?