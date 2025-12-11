FC Porto ganha e está em lugar de qualificação direta

11 dez, 2025 - 22:01
O FC Porto derrotou o Malmo, por 2-1, e segue em posição de qualificação direta na Liga Europa.
Os dragões dominaram a partida, desperdiçaram várias oportunidades e venceram com alguma tranquilidade, apesar de isso não estar refletido no resultado.
Os golos dos azuis e brancos foram apontados por Samu, que bisou no primeiro tempo.
Já o golo do Malmo – que está em período de pré-época – foi apontado por Francisco Moura, na própria baliza.
Com este triunfo, o FC Porto passa a somar 13 pontos e é oitavo na classificação da Liga Europa.
Faltam duas partidas: