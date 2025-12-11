Ouvir
  • 11 dez, 2025
FC Porto

Samu. “Estou muito contente e o treinador está muito contente comigo

11 dez, 2025 - 23:18

O FC Porto derrotou o Malmo, por 2-1, em partida da Liga Europa.

O avançado Samu marcou os dois golos do FC Porto contra o Malmo e mostrou-se satisfeito com a sua exibição.

O objetivo é o top'8?

"O objetivo é ficar nos 8 primeiros, mas não é fácil. Vamos fazer tudo para somar mais pontos e fazemos as contas no final da fase de liga".

Como avalia a sua exibição?

"Estou muito orgulhoso do meu trabalho, dou o melhor que posso para ajudar a equipa e estou muito contente e o treinador está muito contente comigo. A ligação com o Rodrigo [Mora] já fazia tempo que não me dava uma assistência, mas hoje aconteceu. O Rodrigo fez uma partida muito completa".

O FC Porto derrotou o Malmo, por 2-1, em mais uma partida da Liga Europa.

Os dragões, a duas jornadas do fim, estão em posição de passagem direta à próxima fase.

