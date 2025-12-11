Ouvir
Soderstrom: "Porto pode aproveitar falta de ritmo do Malmö" (suecos deixaram de jogar para o campeonato em novembro)

11 dez, 2025 - 12:40 • Rui Viegas

Malmö visita o Dragão para a Liga Europa. Bola Branca escutou o antigo médio sueco do FC Porto, que em Portugal passou ainda por Vitória, Sp. Braga e E. Amadora.

"O FC Porto pode aproveitar a falta de ritmo do Malmö". A convicção é de Fredrik Soderstrom, antigo jogador sueco dos dragões, a horas do embate para a Liga Europa.

Em entrevista a Bola Branca (e ainda em bom português), o ex-médio começa por referir que a equipa de Francesco Farioli esta claramente acima do Malmö, que pode ser prejudicado pelo facto de ter acabado o seu campeonato no passado dia nove de novembro.

"Normalmente, o Porto vai ganhar, mas tem de trabalhar para isso. Já não há jogos fáceis, embora este Malmö não tenha nada comparado com o Porto. O Porto é uma das equipas mais fortes da Europa", defende.

E sobre este cenário de o Malmö jogar apenas a Liga Europa? "Uma equipa precisa de competição para manter a forma e o Porto pode aproveitar a falta de ritmo do Malmö, habitualmente o ritmo do Porto é mais alto e ainda mais agora", explica Soderstrom, que comenta igualmente a mudança técnica no conjunto nórdico.

Henrik Rydström saiu, Anes Mravac assumiu o banco como interino, mas será Miguel Ángel Ramírez a dirigir a equipa a partir de 2026. Todavia, "mesmo assim nada melhorou, até agora. É uma fase complicada do Malmö que luta sempre para ganhar campeonatos aqui", faz notar.

Por fim, Soderstrom destaca no Porto "Samu, que marca golos com facilidade, Rodrigo Mora e Gabri Veiga". "Jogadores que vão complicar muito a vida do Malmö", antevê, a terminar.

