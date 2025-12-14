Farioli. Mora e Veiga recuperados para defrontar Estrela

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, faz a antevisão da partida contra o Estrela da Amadora, mas fala também de opções, de mercado e de dias de descanso.

Gabri e Rodrigo a 100%

"Gabri e Rodrigo estão totalmente de volta. O Gabri trabalhou ontem com a equipa, mas hoje a 100%.”

Meio-campo

"O meio-campo é uma peça-chave do nosso estilo de jogo. Portanto, é importante ter as bases muito bem definidas. A possibilidade de jogar com Gabri e Rodrigo é viável, com Pablo Rosario também. Há diferentes possibilidades, diferentes cenários para o início e para o decorrer do jogo, mas é preciso ver o momento que atravessam os jogadores e tentar encontrar o melhor equilíbrio para o jogo de amanhã."

Pensar em dois jogos

"Há sempre uma ligação. Jogar à segunda-feira é bom para nós, porque um dia [de descanso] não parece muito, mas no final significa muito. Especialmente quando temos jogos de quatro em quatro dias. Assim dá-nos a possibilidade de recuperar os jogadores, se não tiverem nada de grave. Os que começaram frente ao Malmo, ou até algumas mexidas, podem começar de início amanhã. Vamos tentar finalizar todos os detalhes e aparecer em campo com a atitude certa, que penso ser determinante."

Zaidu na CAN, quem substitui?

"As possibilidades são muitas. Estamos felizes pelo Zaidu ir representar o seu país numa competição tão importante. Não é uma situação ideal, sobretudo neste momento, mas estamos com ele e gostávamos que fosse campeão africano. O Francisco é o único lateral esquerdo que temos no plantel, mas a verdade é que o Kiwior também pode fazer essa posição. Também podemos jogar com o Martim nessa posição, tal como fizemos no início da temporada, ou o Pedro Lima, da equipa B. Estas são as opções e possibilidades que estamos a avaliar neste momento e que serão suficientes durante estas 2-3 semanas em que o Zaidu estiver ausente."

Rodrigo Mora, falso nove

"Está a falar em criatividade e acho que apresentou aqui uma boa ideia, uma boa solução. Quando falo sobre criatividade, falo sobre a possibilidade de os jogadores conseguirem fazer mais do que uma posição, como é o caso de Pablo Rosario. Mas não é o único. O próprio Kiwior, como já mencionei, podem jogar a lateral-esquerdo. Este tipo de jogadores dá-nos outro tipo de toque ao jogo. O Rodrigo é literalmente o falso nove. Se se lembrarem, jogámos com ele nessa posição frente ao Estrela Vermelha e ele esteve muito bem. Tem um perfil completamente diferente ao de Samu e de Deniz. É uma possibilidade. Sobre o mercado, ainda teremos tempo para falar sobre isso. Estamos a trabalhar duro nos bastidores, juntamente com o presidente, para definirmos o que podemos ter e gostaríamos ter. O clube está disposto a fazer um esforço para tornar a equipa ainda mais forte para lutar pelas competições que temos até ao final da temporada."

Mercado e Estrela Amadora

"Estamos a trabalhar e a preparar da melhor forma possível para a janela de mercado de janeiro, se for possível. Mas o nosso foco está no jogo de amanhã. De todas as perguntas que já me fizeram, apenas a primeira foi sobre o jogo de amanhã e amanhã vamos defrontar um adversário com qualidade que irá exigir muita atenção e concentração da nossa parte. A melhor prova disso mesmo foi o jogo com o Tondela, que numa primeira parte não tivemos a atitude certa, mas na segunda parte apresentámos e pudemos mudar o rumo do jogo. Queremos ter um bom jogo no Dragão. Aliás, quero enviar uma mensagem para os nossos adeptos. Sabemos que faltam alguns bilhetes para vender, sei que é uma segunda-feira à noite e que não será fácil para as famílias estarem presentes, mas sabemos muito bem quão importante é para nós termos um estádio cheio e ter o apoio de todos os que puderem estar presentes nas bancadas amanhã."