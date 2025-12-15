Ouvir
Farioli: "Parece que agora, sempre que sofremos, torna-se manchete"

15 dez, 2025 - 23:11 • Redação

Treinador do FC Porto destaca que foi o primeiro golo sofrido no campeonato de bola corrida frente ao Estrela da Amadora. Balanço é positivo, segundo o técnico italiano.

Francesco Farioli, treinador do FC Porto, gostou do que viu na vitória frente ao Estrela da Amadora, por 3-1, e lamenta que "cada golo sofrido" se "torne manchete".

À Sport TV no final do jogo, o técnico considera que a equipa "esteve sólida" e destaca a boa exibição de Samu, que marcou o primeiro golo dos dragões.

O triunfo vale ao Porto repor diferenças no topo da tabela. Lidera com 40 pontos, mais cinco do que o Sporting e mais oito do que o Benfica.

Golo sofrido como explica? "Parece que, sempre que sofremos, agora vira manchete. Claro que podíamos ter evitado o golo sofrido, mas acho que foi o único remate à baliza do Estrela. A produção ofensiva tem sido boa, a conversão não tanto como merecemos. Foi um bom jogo e estivemos sólidos."

Grande entrada em campo: "Acho que todos os jogos têm sido bastante bons. Não sou de elogio fácil, mas acho que hoje os jogadores merecem uma palavra especial. Abordaram muito bem o jogo, vi coisas muito boas. Individualmente muito bem e coletivo também. Estou feliz, mas agora temos de nos focar na Taça e num adversário como o Famalicão, que já defrontámos no campeonato e num particular durante o verão. São muito organizados. Estamos preparados para mudar esse chip."

Sentiu os jogadores a travar? "É normal, são muitos jogos e estamos a fazer bem essa gestão. Temos de ter atenção, todos estão aptos e viram a energia e a paixão que todos colocaram em campo. Estamos no caminho certo".

Samu em boa forma: "Estou muito feliz, fez um golo importante, a presença dele na área foi importante, acho que talvez tenha sido um dos seus melhores jogos a ligar. Está a trabalhar para melhorar ainda mais e isso vai fazer dele um jogador mais completo e um avançado melhor".

Poucos golos sofridos: "Estamos sempre alerta, não gosto de sofrer. Ainda nem vi bem o lance, mas acho que a parte interessante é que é o primeiro que sofremos de bola corrida desde o início da época".

