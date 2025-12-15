Ouvir
Nota 4 para Miguel Fonseca, com "arbitragem de grande qualidade técnica e disciplinar"

15 dez, 2025 - 22:52 • Redação

Penálti sobre Alberto Costa é bem assinalado, segundo José Leirós.

O árbitro Miguel Fonseca recebeu nota 4 do videoárbitro Bola Branca, José Leirós, que considera que p jovem juiz de 29 anos da AF Porto fez "uma arbitragem muito boa."

"Muito boa arbitragem, de grande qualidade técnica e disciplinar. Foi competente e teve determinação no penálti, frieza e lucidez na análise da jogada de validação do segundo golo. Foi bem auxiliado também", avalia Leirós.

O lance de maior intervenção da arbitragem foi o penálti para os dragões na primeira parte. Uma boa decisão em campo, considera o VAR Bola Branca: "Há dois jogadores que fazem falta sobre o Alberto Costa, a carga ilegal é fora da área, mas há depois uma entrada faltosa, acertando no pé."

O cartão amarelo para Jan Bednarek é também bem mostrado porque o central "quis impedir que o adversário lançasse o contra-ataque."

