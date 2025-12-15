"O Estrela bate-se bem e vem com algum oxigénio": Chaínho e um aviso para o FC Porto

Por dez vezes entrou em campo num duelo entre FC Porto e Estrela da Amadora. Nem sempre com as mesmas cores – sete com a camisola azul-e-branca, três com a tricolor –, mas pouca gente mais experiente haverá do que Chaínho no que toca a jogos entre dragões e amadorenses. Agora, a partir do sofá, o antigo médio espera um jogo mais equilibrado do que a teoria possa lançar. À Renascença, o ex-internacional admite o favoritismo do FC Porto, mas sublinha o crescimento dos homens de João Nuno.

"Na balança, o FC Porto é favorito. Joga em casa e está numa fase positiva. Mas o Estrela também vem com algum oxigénio por causa dos últimos resultados, vejo que a equipa também melhorou. Acredito que seja um jogo difícil e, normalmente, neste tipo de jogos, o tempo muitas das vezes cria dificuldades". E para isso, Chaínho dá o antídoto a Bola Branca, "Tenho a certeza de que o Porto vai querer fazer o golo mais cedo para poder acalmar. Mas vai ser um jogo complicado, atenção. O Estrela tem jogadores rápidos, o Kikas, por exemplo, que é muito rápido. Tem uma equipa que se bate bem também, e o Porto sabe disso", acrescenta o ex-jogador.

E esse conhecimento não vai permitir veleidades a Francesco Farioli na gestão da equipa. Daqui a apenas três dias há o "mata-mata" da Taça de Portugal contra o Famalicão, sendo que o treinador dos dragões tem sido vocal quanto ao calendário. Apesar disso, Chaínho não recomenda – nem acredita – que Farioli faça mexidas substanciais na equipa. "Não acredito. Ao mínimo descuido as equipas acabam sempre por pagar o preço mais tarde. Eu acho que, acima de tudo, aquilo que o Farioli irá fazer é meter a melhor equipa. O Benfica ganhou, o Sporting ganhou, e aquilo que o Porto irá fazer é meter os melhores. Não acredito muito nas poupanças, quem estiver melhor fisicamente, de certeza que vai entrar no onze", afirma o antigo médio.