  • 15 dez, 2025
FC Porto

"O Estrela bate-se bem e vem com algum oxigénio": Chaínho e um aviso para o FC Porto

15 dez, 2025 - 12:50 • André Maia

Esteve em dez duelos entre o FC Porto e o Estrela da Amadora e até marcou num deles. Em dia de confronto, Chaínho antevê partida à Renascença: "Acredito que seja um jogo difícil".

Por dez vezes entrou em campo num duelo entre FC Porto e Estrela da Amadora. Nem sempre com as mesmas cores – sete com a camisola azul-e-branca, três com a tricolor –, mas pouca gente mais experiente haverá do que Chaínho no que toca a jogos entre dragões e amadorenses. Agora, a partir do sofá, o antigo médio espera um jogo mais equilibrado do que a teoria possa lançar. À Renascença, o ex-internacional admite o favoritismo do FC Porto, mas sublinha o crescimento dos homens de João Nuno.

"Na balança, o FC Porto é favorito. Joga em casa e está numa fase positiva. Mas o Estrela também vem com algum oxigénio por causa dos últimos resultados, vejo que a equipa também melhorou. Acredito que seja um jogo difícil e, normalmente, neste tipo de jogos, o tempo muitas das vezes cria dificuldades". E para isso, Chaínho dá o antídoto a Bola Branca, "Tenho a certeza de que o Porto vai querer fazer o golo mais cedo para poder acalmar. Mas vai ser um jogo complicado, atenção. O Estrela tem jogadores rápidos, o Kikas, por exemplo, que é muito rápido. Tem uma equipa que se bate bem também, e o Porto sabe disso", acrescenta o ex-jogador.

E esse conhecimento não vai permitir veleidades a Francesco Farioli na gestão da equipa. Daqui a apenas três dias há o "mata-mata" da Taça de Portugal contra o Famalicão, sendo que o treinador dos dragões tem sido vocal quanto ao calendário. Apesar disso, Chaínho não recomenda – nem acredita – que Farioli faça mexidas substanciais na equipa. "Não acredito. Ao mínimo descuido as equipas acabam sempre por pagar o preço mais tarde. Eu acho que, acima de tudo, aquilo que o Farioli irá fazer é meter a melhor equipa. O Benfica ganhou, o Sporting ganhou, e aquilo que o Porto irá fazer é meter os melhores. Não acredito muito nas poupanças, quem estiver melhor fisicamente, de certeza que vai entrar no onze", afirma o antigo médio.

João Nuno quer “fazer o que ainda ninguém fez”

João Nuno quer “fazer o que ainda ninguém fez”

E um dos "melhores" tem sido Samu, que apesar dos quatro golos nos últimos cinco jogos, viu Luis Suárez e principalmente Pavlidis distanciarem-se no topo da tabela dos melhores marcadores. Na conferência de imprensa de antevisão do jogo, Farioli foi questionado sobre a eventual ansiedade do ponta-de-lança espanhol para fazer o gosto ao pé. O timoneiro azul-e-branco deixou elogios ao jovem avançado e para Chaínho a estratégia foi correta.

"O Samu é um jogador em crescimento, é um jogador que, como qualquer avançado, precisa de moral. E a melhor moral é fazer golos. E quando tens um treinador que dá motivação, que te mete no 11, melhor ainda. Mas, sinceramente, um jogador como o Samu, como o Pavlidis ou Suárez tem como objetivo principal ganhar títulos. Se for o melhor marcador, melhor ainda. Mas aquilo que é importante é jogar e ajudar a equipa", diz Chaínho a Bola Branca.

O FC Porto-Estrela da Amadora da jornada 14 da Liga Portuguesa arranca às 20h45 desta segunda-feira e tem relato em direto na antena da Renascença. O relato é de Pedro Azevedo, a reportagem de Cristina Barbosa, com comentários de José Nuno Azevedo e José Leirós.

