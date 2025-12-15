Ouvir
I Liga

Pânico de três minutos não trava FC Porto, que controla e vence Estrela da Amadora

15 dez, 2025 - 22:42

Golo de Abraham Marcus ainda assustou o Dragão, mas domínio foi claro frente ao Estrela da Amadora. Vitória permite ao Porto repor diferenças no topo da classificação

O FC Porto recebeu e venceu, por 3-1, o Estrela da Amadora, em jogo no Estádio do Dragão a contar para a 14.ª jornada da I Liga.

O líder do campeonato precisava de responder aos triunfos convincentes, por goleada, de Sporting e Benfica e a entrada em campo é de quem queria resolver rapidamente o jogo. Os dragões abriram o marcador bem cedo, aos 17 minutos, com um penálti cobrado por Samu, depois de Alberto Costa ter conquistado a falta no limite da área.

O jogo foi esmorecendo ao longo da primeira parte e, na segunda parte, o Estrela conseguiu reentrar na partida e empatar o jogo. Aos 60 minutos, Sidny Cabral cruzou e Abraham Marcus, que passou várias épocas na equipa B dos dragões, marcou de cabeça.

A reação ao golo sofrido terá de agradar Farioli, porque o Porto voltou a carregar em cima dos lisboetas e marcou pouco depois, em mais uma bola parada: um canto da direita causou grande confusão na área, mas Francisco Moura teve a calma de receber orientado e rematar sem chance para Renan Ribeiro, quase à queima roupa

Não foi um Porto brilhante, nem avassalador depois dos primeiros 20 minutos, mas também nunca concedeu muito ao Estrela da Amadora.

Aos 73 minutos, os dragões fecharam totalmente a contagem. Lopes Cabral tirou a bola a um jogador do Porto, encaminhando-a para a própria baliza. Samu ainda reclama um desvio na bola, que não lhe é atribuído. Certo é que a sua intervenção ilude Renan Ribeiro e a bola acaba por entrar na própria baliza.

Depois do 2-1, Farioli começou a pensar no jogo de quinta-feira frente ao Famalicão, para os oitavos da Taça de Portugal, e poupou os mais fustigados, como Pepê e Varela, que saíram ainda antes dos 65 minutos.

O triunfo vale ao Porto repor diferenças no topo da tabela. Lidera com 40 pontos, mais cinco do que o Sporting e mais oito do que o Benfica.

