Tempo em que Sporting "não incomodava"? Ex-vice do FC Porto aconselha Varandas a recordar o Estado Novo

Paulo Teixeira, antigo vice-presidente do FC Porto, sublinha que o seu clube não tem por hábito desvalorizar os adversários, depois de Frederico Varandas ter dito, no anúncio da recandidatura, que "não volta o tempo em que o Sporting não incomodava, como queriam os rivais".



Foi durante a gala dos Prémios Stromp 2025, na segunda-feira, que Varandas anunciou a recandidatura à presidência do Sporting, com alfinetadas para os rivais. Em declarações a Bola Branca, contudo, Paulo Teixeira sugere ao presidente dos leões que olhe para o passado.

"O futebol português hoje é muito competitivo. Não tem nada a ver com aquilo que era no Estado Novo, em que praticamente só duas equipas da capital é que disputavam o título. Por isso, não me revejo nessa afirmação, até porque sempre considerei os adversários do FC Porto todos por igual e, naturalmente, o clube que esse senhor representa também estava nessa lista", salienta.

Paulo Teixeira espera que, a bem do futebol, os interesses comuns dos clubes superem a habitual crispação. Os direitos de transmissão são uma boa oportunidade, assinala.

"Tudo aquilo que se possa trazer de tranquilidade para o futebol português é importante. Se a centralização dos direitos televisivos for um desses processos, ficaremos contentes. As divergências sempre surgiram, são salutares, por isso acredito que, salvo um ou outro momento em que as coisas podem estar mais no auge, haverá condições para que essa crispação seja mais moderada. Tudo depende do que os dirigentes do futebol português queiram", vinca.

Ganhar todos os jogos até ao fim

Quanto à atual temporada, o FC Porto leva 40 pontos, mais cinco que o segundo classificado, o Sporting, fruto de 13 vitórias e um empate nas primeiras 14 jornadas.

Paulo Teixeira enaltece a prestação da equipa de Francesco Farioli, "quando muitos pensavam que o Porto estaria adormecido ou que tinha acabado, ou que iria passar por uma travessia no deserto".

"Chega-se a este ponto do campeonato e o fFC Porto lidera com uma vantagem confortável, mas que não garante o título. Temos de continuar a trabalhar, porque as armadilhas que nos são colocadas são muitas. Acredito que possamos este ano conquistar o título, mas para isso temos de ganhar todos os jogos que faltam até ao fim", salienta o ex-dirigente portista.