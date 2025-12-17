Ouvir
FC Porto multado em 15 mil euros por reação a caso Veríssimo

17 dez, 2025 - 09:51 • Inês Braga Sampaio

Dragões acusaram árbitro de "comportamento persecutório", depois de Fábio Veríssimo ter denunciado uma alegada "tentativa de pressão" no FC Porto-SC Braga.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) multou o FC Porto em 15.300 euros, pelo comunicado em que reagiu ao caso da televisão no balneário de Fábio Veríssimo no Estádio do Dragão.

Os factos remontam ao dia 2 de novembro, durante o intervalo da vitória dos dragões sobre o Sporting de Braga, por 2-1, para o campeonato. No relatório do árbitro, Veríssimo denunciou uma alegada "tentativa de pressão" do Porto, com uma televisão colocada no balneário da equipa de arbitragem a transmitir, de forma repetida e contínua, e sem que se pudesse desligar, os lances mais polémicos da primeira parte.

Aquilo que o CD castiga, no entanto, não é esse episódio em concreto, mas sim a reação do Porto ao caso. Num comunicado que, considera o órgão federativo, continha "ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem", o clube acusou Veríssimo de "comportamento persecutório" e de, numa partida anterior, ter ameaçado dirigentes do clube com "expulsões e outras formas de intimidação, ameaças essas que, no entendimento do FC Porto, vieram a concretizar-se" frente ao Braga.

Polémica no Dragão com Fábio Veríssimo. O que está em causa?

explicador renascença

Polémica no Dragão com Fábio Veríssimo. O que está em causa?

O caso de uma alegada tentativa de pressão do FC P(...)

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) fez queixa do FC Porto para o CD, que considera a acusação "totalmente procedente".

"Condena-se a Arguida Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD pela prática de 1 (uma) infração disciplinar p. e p. pelas disposições conjugadas dos artigos 112.º, n.ºs 1, 3 e 4 [lesão da honra e denúncia caluniosa], com referência ao artigo 54.º, n.º 1, do RDLPFP, na sanção de multa de 150 (cento e cinquenta) UC, correspondente a € 15.300,00 (quinze mil e trezentos euros), considerando já a aplicação do fator de ponderação respetivo (de um), nos termos do artigo 36.º, n.º 2 do RDLPFP", lê-se.

No mesmo comunicado, o FC Porto defendeu que "persistem graves problemas na arbitragem em Portugal, como a dualidade de critérios, a falta de uniformização nas decisões e o condicionamento permanente das arbitragens antes e depois dos jogos por intervenientes diretos e indiretos (alguns alegadamente ligados a sociedades desportivas)".

