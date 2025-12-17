FC Porto multado em 15 mil euros por reação a caso Veríssimo

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) multou o FC Porto em 15.300 euros, pelo comunicado em que reagiu ao caso da televisão no balneário de Fábio Veríssimo no Estádio do Dragão.

Os factos remontam ao dia 2 de novembro, durante o intervalo da vitória dos dragões sobre o Sporting de Braga, por 2-1, para o campeonato. No relatório do árbitro, Veríssimo denunciou uma alegada "tentativa de pressão" do Porto, com uma televisão colocada no balneário da equipa de arbitragem a transmitir, de forma repetida e contínua, e sem que se pudesse desligar, os lances mais polémicos da primeira parte.

Aquilo que o CD castiga, no entanto, não é esse episódio em concreto, mas sim a reação do Porto ao caso. Num comunicado que, considera o órgão federativo, continha "ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem", o clube acusou Veríssimo de "comportamento persecutório" e de, numa partida anterior, ter ameaçado dirigentes do clube com "expulsões e outras formas de intimidação, ameaças essas que, no entendimento do FC Porto, vieram a concretizar-se" frente ao Braga.