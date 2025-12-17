Kiwior e Prpic juntos? "Não sou fã de dois centrais esquerdinos ao mesmo tempo", admite Farioli

Francesco Farioli admite que será difícil que Jakub Kiwior e Dominik Prpic joguem juntos, mesmo com Nehuén Pérez e Jan Bednarek de fora, dado que não gosta de alinhar com dois defesas-centrais esquerdinos.

"Não sou grande fã de dois centrais esquerdinos ao mesmo tempo. Se calhar é mais uma questão da minha cabeça", confessa o treinador do FC Porto, com um sorriso, na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Famalicão, dos oitavos de final da Taça de Portugal.

Ainda assim, alinhar com Kiwior e Prpic "é uma possibilidade a considerar", face às lesões. Também há Pablo Rosario, que é destro, mas Farioli faz questão de elogiar Prpic: "Pode estar a jogar menos que o Kiwior, mas sempre que esteve em campo, fez grandes exibições. Os adeptos adoram a sua personalidade e a forma como se apresenta em campo. É um guerreiro e vai ter as suas oportunidades muito em breve, e estará pronto para defender a equipa da forma que precisamos."

É uma pista de Farioli para o encontro com o Famalicão, que se realiza na quinta-feira, às 20h45, no Estádio do Dragão, e que terá relato e acompanhamento no site da Renascença, em rr.pt.

Famalicão: "Já jogámos com o Famalicão no campeonato e no verão. Conhecemo-los bem, eles conhecem-nos bem. É algo que temos de ter em conta. Vai ser um jogo de 'mata-mata', tem um sabor diferente. Espero que sejam mais agressivos do que foram no jogo do campeonato, até porque são uma das equipas com maior percentagem de recuperação de bolas no meio-campo contrário, estão em quinto nesse parâmetro. Acredito que será um jogo aberto, entre duas equipas que querem seguir em frente."

Rodrigo Mora e Gabri Veiga em simultâneo? "É uma possibilidade, mas não direi a percentagem. Todas as opções são possíveis. O Rodrigo jogou como 8, como 10, como extremo, já fez 30 minutos como falso 9. É possível vermo-los no campo em conjunto, seja de início ou ao longo do jogo. Temos de estar abertos a todos os cenários."

Famalicão tem como objetivo chegar à final da Taça de Portugal: "Imagino que para eles, como para nós, seja um objetivo chegar ao fim e vencer a competição. Gosto mesmo da organização tática deles, têm uma ideia muito clara do que querem fazer, com e sem bola. O jogo de amanhã vai depender muito da abordagem deles, de como virão jogar no Dragão, se serão mais valentes na forma como vão pressionar ou se vão voltar a baixar as linhas. Seja qual for o plano deles, temos de encontrar as respostas certas ao longo de 90 minutos ou mais ainda."

Possível rodagem de jogadores: "Para nós, ser um clube desta dimensão, vamos para todas as competições com o desejo de chegar ao fim e competir por títulos, o que significa que temos de ganhar jogos. Temos de fazer gestão, porque a temporada é longa, mas não demasiado, porque precisas de um onze muito competitivo, com jogadores sempre prontos para entrar. O plantel é equilibrado, à exceção das posições em que perdemos dois jogadores muito importantes com lesões prolongadas [Luuk de Jong e Nehuén Pérez]. Mas no geral, a capacidade dos jogadores de estar prontos para jogar é muito alta. É bom ter a oportunidade de alternar jogadores, gerir o grupo, fazer algumas alterações, mas o mais importante é a forma como os jogadores trabalham ao longo da semana, a confiança que me dão para lhes dar oportunidades e tomar decisões. Isso vai ser um dos principais fatores para o nosso sucesso."

Jakub Kiwior e Dominik Prpic juntos no centro da defesa? "Não sou grande fã de dois centrais esquerdinos ao mesmo tempo. Se calhar é mais uma questão da minha cabeça. Mas na realidade, é uma possibilidade que estamos a considerar, com a lesão do [Jan] Bednarek. O Pablo [Rosario] pode jogar ali, podemos jogar com dois centrais esquerdinos. O Dominik é um jogador que pode estar a jogar menos que o Kiwior, mas sempre que esteve em campo, teve grandes exibições. Os adeptos adoram a sua personalidade e a forma como se apresenta em campo. É um guerreiro e vai ter as suas oportunidades muito em breve, e estará pronto para defender a equipa da forma que precisamos. [Mesmo com Kiwior ao lado?] Sim, é uma possibilidade."

João Teixeira: "Estou muito aberto a ver o que está a acontecer na equipa B e mesmo nos sub-19. Fiz isso no passado e no clube é algo muito importante. Desenvolver jovens talentos é vital para o clube ter futuro. Nisso, estamos todos mito ligados, acompanhamos a formação de perto. Temos gente na equipa técnica para fazer a ligação. Com o João, estou muito impressionada, porque tem um perfil muito interessante. É um médio-centro com boas qualidades técnicas, mas também tem algumas características físicas de um jogador de ala, porque é muito explosivo, tem bom tamanho. tem muitas coisas. Para o João, o Bernardo [Lima] e todos os outros jogadores que sonham com a primeira equipa do Porto, algo é muito claro: toda a gente precisa de trabalhar e, quando vêm connosco, têm de nos ajudar a manter a fasquia e, quando voltam abaixo, têm de ser o exemplo. Somos muito exigentes nisso. Deixem-me mencionar a evolução do Ángel Alarcón desde o início da época. Ele veio, não estava pronto para acompanhar o nosso ritmo e, ao fim de um dia, mandei-o de volta à equipa B. A certa altura, senti que ele poderia ter uma oportunidade e, numa semana, nem imaginam como a sua mente clicou. Agora, é definitivamente um jogador que pode ajudar a equipa e ter um grande impacto, seja como titular ou a entrar como suplente. É um jogador que nos pode ajudar e, hoje em dia, tem tudo alinhado para ter uma carreira brilhante."

Possibilidade de defrontar o Benfica: "Não, a motivação é seguir em frente. Se queremos chegar até ao fim e, em maio, celebrar a conquista da Taça, temos de ganhar jogos. Para chegar ao fim, vais defrontar as melhores equipas da competição e o jogo de amanhã é o jogo mais competitivo desta fase. Vamos manter o foco no jogo de amanhã."

Mercado de janeiro: "Nesta altura, ter os jogadores prontos para jogar para cima de 90% é incrível. Isso vem com o profissionalismo dos jogadores, o trabalho da equipa técnica e a forma como o departamento médico os recupera fisicamente mais rapidamente que o normal. Isso é um grande fator para o sucesso. Tivemos a lesão do [Luuk] De Jong, que é uma perda enorme, a lesão do Nehuén Pérez, também uma perda enorme. A lesão do Gabri Veiga, também um contacto e que não tem tempo para recuperar entre jogos. Estamos a trabalhar para tentar compreender, de acordo com as possibilidades, o que podemos fazer. Queremos tornar a equipa mais forte e equilibrada nas posições em que sentimos que temos de dar um passo em frente. Mas sabendo que estamos onde estamos com os jogadores que temos agora no Olival. É algo que não podemos esquecer e é uma mensagem para os jogadores que contratemos: quem quiser vir tem de vir com: um, a mentalidade certa; dois, o desejo de ajudar; três, tem de colocar o interesse do clube acima de qualquer interesse pessoal; e quatro, se tudo o resto estiver reunido, acrescentar as qualidades e características certas para ajudar a equipa a competir até ao fim."

Tem sempre as substituições planeadas? "Uma das minhas responsabilidades é ter uma visão que vá um pouco mais longe que o jogo amanhã. Gosto de ter uma projeção dos próximos três, quatro jogos, do que pode ser o cenário, para gerir a fadiga física e mental. Quero ter jogadores frescos, nas pernas e na cabeça, e com fome de competir. Isso para mim é absolutamente fundamental. Para conseguir isso, tens de ter um grupo de jogadores que percebe o que estás a fazer e que aceite as tuas decisões, que me deixe confortável para pensar mais à frente. Depois, fazes o plano A, o plano B e o plano C, e o que acontece normalmente é o plano D. Uma suspensão, uma lesão inesperada, uma febre, o que seja. E quando mudas uma peça do puzzle, tudo muda. É melhor ter mais que um plano e, a partir disso, adaptas-te. Mas no panorama geral, o 'zoom' está no jogo de amanhã, em colocar o máximo esforço, porque ganhar jogos, a este nível, requer a maior atenção ao mais pequeno detalhe e tens de ter muito foco nas duas decisões."