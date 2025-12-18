Farioli queixa-se da arbitragem. "Se calhar estavam noutro canal"

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, gostou do jogo e da exibição dos seus jogadores. Aproveitou para deixar criticas à arbitragem.

A partida

"O jogo foi complicado, especialmente na primeira parte. O Famalicão jogou muito bem com bola, foram bravos, fizeram um grande jogo, mas nós também. Na segunda parte acelerámos e tivemos bons momentos com bola e sem bola fomos bons a recuperar. Marcámos o primeiro golo na pressão. Foi um grande jogo, uma excelente atmosfera e seguimos"

Muitas mudanças?

"Para nós todos são importantes. Temos de manter todos num certo nível. Temos de estar no topo em tudo. A prioridade é ser competitivo, focados, com força nas pernas e a mentalidade certa no jogo"

Kiwior a lateral esquerdo é um teste para o caso de Moura estar indisponível?

"Espero que sim [que Moura recupere]. Foi uma pancada forte. Espero que esteja tudo bem. O Kiwior jogou muitas vezes lá, já se provou em várias posições. É inteligente. Pode jogar em diferentes lugares"

Golo de Pepê

"Para o Pepê foi importante. Teve grandes jogos, jogou muito para a equipa, defendeu, sprintou, com intensidade, mas é avançado, é um grande talento, nós precisamos dos golos e das suas assistências. Ele estava à procura, sentimos a responsabilidade por ele para voltar a marcar. No último jogo disse-lhe para marcar o penálti, mas ele respeitou a hierarquia com o Samu, provou o homem que é. Foi uma sensação de libertação. Todos celebrámos de forma louca, porque ele merece, é um grande tipo. Que marque mais"

Penálti por marcar?

"Não sei. É desapontante o que está a acontecer. Gostava de dizer muitas cosias, mas acho melhor mantê-las para mim. As imagens são claras. Muito claras. Talvez não houvesse ligação, se calhar estavam noutro canal. Noutro lugar... O meu silêncio tem de falar mais do que qualquer palavra"

O FC Porto venceu o Famalicão, por 4-1, e segue em frente na Taça de Portugal. O próximo adversário é o Benfica.