FC Porto vence Famalicão e vai agora receber o Benfica

O FC Porto derrotou o Famalicão, por 4-1, segue na Taça de Portugal e vai agora defrontar o Benfica nos quartos de final.

Os dragões marcaram por William Gomes, Froholdt, Samu e Pepê.

Já do lado dos minhotos ainda empatou Justin de Haas.

O Famalicão até teve algumas boas oportunidades, especialmente na primeira parte, mas não teve eficácia.

A equipa de Farioli manteve a pressão e foi alargando a vantagem.

Agora, os azuis e brancos vão defrontar o Benfica, no Dragão, na próxima eliminatória da Taça de Portugal.

A data da partida não está ainda fechada.