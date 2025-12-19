De Jong foi operado com sucesso. "Espero celebrar muitas vitórias convosco"

19 dez, 2025 - 18:33 • Inês Braga Sampaio
Luck de Jong já foi operado e espera ainda conseguir festejar títulos com os adeptos do FC Porto.
"A cirurgia correu bem e agora vou focar-me na recuperação. Espero ver-vos em breve no Olival e celebrar muitas vitórias convosco", afirma o ponta de lança neerlandês, em vídeo publicado no Instagram.
O FC Porto também confirmou o sucesso da cirurgia de De Jong, que sofreu uma rotura parcial do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O avançado, de 35 anos, foi operado nos Países Baixos e não volta a jogar esta época.