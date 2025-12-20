Ouvir
Mercado de transferências

Oficial. Thiago Silva é reforço do FC Porto

20 dez, 2025 - 15:25 • Carlos Calaveiras

Defesa central de 41 anos regressa ao Dragão mais de 20 anos depois

O defesa central Thiago Silva vai reforçar o FC Porto no “mercado de inverno”.

O internacional brasileiro, de 41 anos, deve ficar até final da temporada, com mais uma época de opção.

“Olá nação portista. Estou aqui para a anunciar o meu regresso aos dragões e para dizer como estou feliz e motivado por esta oportunidade. Agradecer ao nosso presidente, André Villas-Boas, pela oportunidade, ao mister Francesco Farioli e dizer o quão ansioso estou por vestir novamente estas cores. Conto com o vosso apoio e espero por vocês no Dragão”, afirmou Thiago Silva, no vídeo de anúncio oficial.

Thiago Silva estava livre depois de deixar o Fluminense e está de regresso à Europa. Esteve no FC Porto B e passou por clubes como PSG, AC Milan e Chelsea.

O central vem ocupar a "vaga" de Nehuen Perez, que recupera de lesão grave, e vai lutar por um lugar com Bednerek, Kiwior e Prpic.

